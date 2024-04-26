Гроза пройдет в Москве в пятницу, 26 апреля | 360°

Экология 26 апреля 2024, 05:01 Гроза пройдет в Москве в пятницу, 26 апреля Гидрометцентр: 26 апреля в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозой Freepik

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Теплая и влажная погода ожидается в Москве в пятницу, 26 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем официальном сайте.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза», — сказано в прогнозе.

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Температура воздуха днем прогреется до +20…+22 градусов. Ночью ожидается +11…+13. Будет дуть южный ветер со скоростью 6 –11 метров в секунду и до 15 метров в секунду в порывах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал 360.ru, какую погоду ждать россиянам на майских праздниках.

По словам синоптика, на большей части азиатской территории России еще лежит снег. Среднесуточная температура в таких регионах ближе к нулю градусов или даже отрицательная.

В Туве, Иркутской, Томской и Новосибирской областях на майских праздниках вполне может выпасть снег. Москве в этом году такая погода не грозит, но и для столицы майский снег — хотя и редкое, но все же вполне нормальное явления, заключил Вильфанд.