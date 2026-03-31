Кресты засияют к Пасхе. Стали известны сроки завершения реставрации храма Христа Спасителя
Реставрацию крестов на храме Христа Спасителя планируют завершить к празднику Пасхи, а купола восстановят к июню. Подробности — в материале 360.ru.
Когда закончат реставрацию?
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Фонда храма. По его словам, в храме ведется масштабная планомерная работа. Сейчас начали реставрировать купола и кресты.
«Я уверен, что кресты на Храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе. Остальные работы по куполам мы закончим в июне месяце», — процитировал Собянина ТАСС.
Мэр добавил, что во время реставрации специалисты обновили около 500 крупных декоративных деталей из литой бронзы, масса каждой варьируется от 20 до 70 килограммов, а также примерно 40 тысяч более мелких элементов.
При этом впереди еще большой объем работ по усилению фундаментов и гидроизоляции. Однако это технические этапы, которые будут выполнять в ближайшие годы в спокойном темпе, чтобы не создавать помехи в работе храма и не мешать проведению богослужений.
По словам мэра, реставрационные работы начали со стилобатной части здания.
«Серьезные работы проводятся и до конца года будут завершены. Фасады все отремонтированы полностью», — сказал он.
Мэр напомнил, что за последние несколько лет в столице было отреставрировано 150 церквей, а в настоящее время работы ведутся еще на 70 объектах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность Собянину за усилия московских властей в интересах православных жителей и столицы в целом. По его словам, Москва остается единственным мегаполисом в мире, где возводят храмы.
История Храма Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя — это величественное белоснежное здание с позолоченными куполами, давно ставшее одной из визитных карточек Москвы и России в целом. Собор находится в центральной части столицы, на набережной Москвы-реки, неподалеку от Кремля и Красной площади.
Он стал главным кафедральным собором Русской православной церкви, служит местом проведения богослужений с участием высших должностных лиц государства и местом хранения почитаемых православных реликвий.
История храма насчитывает более двух веков. Его возведение задумывалось как памятник героям Отечественной войны 1812 года, благодарность Богу за спасение Родины и победу над Наполеоном. Автором идеи стал император Александр I. Он хотел, чтобы собор стал воплощением слов «Не нам, не нам, но имени Твоему».