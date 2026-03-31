Благовещение Пресвятой Богородицы — 2026: почему этот праздник называют началом спасения Священник Бородин объяснил, почему Благовещение описано только в Евангелии Луки

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Верующие вспоминают, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть: она родит Сына Божьего, Спасителя мира. Какие богослужения проходят в храмах в этот день, что можно и нельзя делать 7 апреля — в материале 360.ru.

Дата Благовещения Пресвятой Богородицы Благовещение Пресвятой Богородицы имеет фиксированную дату (7 апреля) и входит в список двунадесятых, то есть 12 главных, которые описывают события земной жизни Иисуса Христа и Богородицы: Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

Воздвижение креста Господня — 27 сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря;

Рождество Христово — 7 января;

Крещение Господне (Богоявление) — 19 января;

Сретение Господне — 15 февраля;

Вход Господень в Иерусалим;

Вознесение Господне;

День Святой Троицы;

Преображение Господне — 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа. Три из 12 двунадесятых праздника имеют нефиксированные даты и зависят от Пасхи: Вход Господень в Иерусалим — воскресенье перед Пасхой, Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи (всегда в четверг) и День Святой Троицы (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи (всегда в воскресенье).

История праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Праздник Благовещения — один из самых важных в христианском мире.

«В церковной традиции краткая молитва этого дня, называемая словом тропарь, начинается с таких слов: „Дне спасения нашего главизна“. То есть это первая глава или начало нашего спасения», — рассказал 360.ru настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

Верующие так часто к ней обращаются и так ее почитают, потому что по просьбе Богородицы Христос совершил первое чудо. Ее сын, давший заповедь о почитании родителей, эту заповедь исполняет сам, поскольку любая заповедь — это проекция Божьей жизни на жизнь человека. Федор Бородин

Богородица была очень скромной и смиренной. Известно о ней совсем немного. Родителями Марии были праведники Иоаким и Анна. До рождения дочери они долгое время не имели детей, и после долгих и горячих молитв зачали ее в преклонном возрасте, что само по себе уже было чудом. Их также почитают как богоотцов.

Как ангел сообщил Марии о рождении Сына Божьего Благая весть описана в Евангелие от Луки. «Лука уже после воскресения и вознесения Христа был очень близок к Божьей Матери. Видимо, она рассказывала ему то, что было утаено и покрыто молчанием для других евангелистов», — объяснил священник. Согласно этому тексту, Пресвятой Богородице явился Архангел Гавриил. Ангел сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Благословенна ты между нами», что означает «Радуйся, тебя выбрал Бог». Мария смутилась. Ангел продолжал: «Не бойся, Мариам, ибо Ты обрела милость у Бога; и вот Ты зачнешь и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус», что означает «Не бойся, в твоем чреве сын Бога. Его зовут Иисус».

Интересно Имя Иисус (по-еврейски — Йехошуа) в прямом переводе означает «Бог спасает».

Мария, которая была девственницей, удивилась и спросила: «Как это будет?» И ангел сказал: «Дух Святой сойдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», что означало, что зачатие будет непорочным. Мария приняла свою судьбу, и ангел удалился.

Богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы Момент с передачей Деве Марии благой вести — очень красивый и трогательный, поэтому богослужения в этот день особенно торжественные и возвышенные. «Мы как бы вместе с ангелом поем славу и хвалу Пресвятой Богородице, ее чистоте и великой святости. Это отражено в богослужебных текстах, древних и прекрасных», — объяснил Бородин. Иногда Благовещение совпадает со Светлой Пасхой, но праздник настолько важен, что даже Христово воскресение и служба по этому поводу не отменяет песнопений, посвященных благой вести, — по церковному уставу они объединяются. Во время праздничной службы верующим рассказывают не только о событиях праздника, но и объясняют смысл пророчеств, которые звучали в Ветхом Завете.

Интересно Ветхий Завет — первая часть Библии, где описываются события до рождения Христа. Новый Завет — это четыре Евангелия от Луки, Иоанна, Матфея и Марка, они описывают жизнь Богородицы и Иисуса.

Начинается праздничная служба со Всенощного бдения, которое состоит из великого повечерия, литии и утрени. Далее следует литургия — обычно святителя Иоанна Златоуста, но если праздник выпадает на воскресенье, а также четверг или субботу Страстной седмицы, то служат литургию святителя Василия Великого. Песнопения включают в себя тропарь, кондак и каноны праздника.

Приметы и Традиции Благовещения Большое количество различных примет, связанных с Благовещением, касались погоды, отметил писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. Вот лишь некоторые из них: Какая погода будет на Благовещение, такая будет и на Пасху;

Если на Благовещение случилась гроза, значит, будет урожайный год;

В праздник пошел снег — к неурожаю;

Обычно на Благовещение заканчивали прилетать птицы. Если люди видели прилетевшую стаю, ждали скорого холода и запоздалой весны. Кроме того, праздник был очень важным, так как на Руси всегда почитали матерей. По этой причине в этот день запрещалось работать. «Еще была традиция, которая сохранилась до сих пор: на Благовещение выпускали птиц из клеток. Поэтому ежегодно патриарх в праздник выпускает белых голубей», — рассказал эксперт в беседе с 360.ru. Традиция символизирует освобождение души от греха, начало новой жизни и возвращение перелетных птиц весной, обновления после холодов.

Помимо этого, на Благовещение принято готовить кулебяку — закрытый пирог из постного теста с рыбой (обычно семгой, осетриной, судаком или щукой), которую разрешается есть, даже если праздник выпадает на Великий пост. Также в выпечку можно добавлять рис, лук, капусту и грибы. «Пирог многослойный и символизирует достаток и благополучие», — добавил Сапелкин. Что можно и нельзя делать 7 апреля «В этот день надо идти в храм. Все христиане готовятся к причастию, заранее исповедуются. Если такой возможности нет, можно помолиться дома, прочитать первые главы Евангелия от Луки, где рассказывается о Благовещении Пресвятой Богородицы», — объяснил Бородин. Что еще можно: Получить благословение на земледельческие работы;

Освятить семена для посевов в предстоящем огородническом сезоне;

Помочь нуждающемуся;

Провести время с семьей или просто отдохнуть душой. Что делать нельзя: Браться за любое, даже небольшое дело;

Заниматься бытовыми делами, уборкой;

Давать в долг — действие может привести к убытку;

Заключать брак — это запрещено в Великий пост;

Ссориться и злиться.