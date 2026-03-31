Благодатный огонь сойдет 11 апреля. Как пройдет закрытая церемония в 2026 году

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2026 году пройдет без туристов и паломников. Однако отменять церемонию, имеющую большое значение для верующих, не будут. Что такое Благодатный огонь, где и как он сходит и почему это так важно — в материале 360.ru.

Что такое Благодатный огонь, когда и где он сходит

Благодатным называют огонь, который патриарх Иерусалимский выносит из Гроба Господня — гробницы в скале, которая считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Это происходит ежегодно уже 16 веков накануне православной Пасхи, в Великую субботу. В 2026 году схождение Благодатного огня ожидается 11 апреля. Для православных верующих это чудо, символизирующее Воскресение и присутствие Бога на Земле и объединяющее христиан. Правда, католики относятся к церемонии скептически. Гроб Господень находится в храме Воскресения Христова (Храме Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима. По преданию, именно здесь Иисуса Христа распяли и погребли и здесь он воскрес. Освещенный в 335 году, храм не раз перестраивался. Сейчас он принадлежит сразу нескольким христианским конфессиям, а возглавляет его патриарх Иерусалимский Феофил III.

Место, где расположен каменный Гроб Господень, называется Кувуклией, что переводится с греческого как «опочивальня». Именно здесь и сходит Благодатный огонь. Это маленькая часовня, в которой над местом погребения Христа висят 43 лампады, среди которых православные, католические, армянские и коптские. Как правило, зажигают лишь несколько из них, но в важные праздники горят все лампады. Первым свидетелем схождения святого огня считают апостола Петра. По преданию, когда он узнал о воскресении Христа и прибежал к месту его погребения, из пустого гроба сиял свет. На русском языке чудо впервые описал игумен Даниил в ХII веке.

Как проходит церемония схождения Благодатного огня

Накануне ночью в храме гасят лампады и свечи и кладут вату на плиту Гроба Господня. Полиция Израиля осматривает часовню на предмет источников огня и опечатывает вход. Молитвенная процессия — литания (от греческого «церковная церемония») Благодатного огня — происходит около 13:00 с участием священников нескольких конфессий во главе с патриархом Иерусалимским. Они трижды обходят Кувуклию крестным ходом и останавливаются перед входом. После этого патриарх и Армянский архимандрит снимают одеяния и остаются в подрясниках, чтобы было очевидно, что они не прячут под одеяниями никаких приспособлений для зажигания огня. Затем оба заходят в Кувуклию, и ее вход запечатывают. Начинается молитва о даровании Благодатного огня. К этому времени в гробнице подготавливают лампаду и 33 свечи (по числу лет, которые прожил Иисус Христос на Земле). Патриарх выносит их из Кувуклии горящими. Патриарх начинает на коленях молиться у Гроба Господня о ниспослании Благодатного огня.

Точное время, в которое это произойдет, предсказать нельзя — это может быть как несколько минут, так и несколько часов. В последние годы святой огонь сходит примерно в течение получаса. Патриарх зажигает от святого огня лампады и свечи с помощью ваты и входит благословить верующих, а огонь разносят по храму. В первые минуты после появления он не обжигает — температура пламени составляет всего 40 градусов по Цельсию — и им можно «умываться». Уже через 15 минут температура растет выше 300 градусов. Верующие рассказывают, что при схождении огня храм озаряет яркий свет, иногда у прихожан могут сами зажечься свечи. Благодатный огонь раздают людям возле храма и спецрейсами отправляют в разные страны мира. В Россию его с 2003 года доставляют представители Фонда Андрея Первозванного. Целая делегация — около 100 человек — прибывает в Москву вечером и в специальной лампаде перевозит святой огонь в храм Христа Спасителя. После этого святыню распространяют по другим храмам.

Как пройдет церемония в 2026 году

Обычно все происходит в присутствии тысяч паломников со всего мира — храм вмещает около 10 тысяч человек, — но в этом году доступ туда закрыли из-за военных действий. Священнослужители, однако, проведут традиционный обряд, а церемонию транслируют в режиме онлайн. В городе массовых собраний не будет. Лампады со святым огнем отвезут на пограничные пункты для передачи другим странам. Подобную схему уже использовали в 2020 году, во время пандемии, — патриарх вместе с членами Святогробского братства провели церемонию в храме без прихожан.

Откуда берется Благодатный огонь

Православная церковь объясняет происходящее исключительно чудом, призывает верить в него и не рационализировать. Однако скептики веками ищут разумное объяснение: то ли в Кувуклии прячут зажженную свечу, то ли за иконой у Гроба Господня скрывают лампаду, то ли огонь рукотворный и считается священным только благодаря молитвам. Предполагают также, что огонь поначалу не обжигает из-за содержания особых эфирных масел, которые горят холодным пламенем.

Поверья, связанные со схождением святого огня

Считается, что Благодатный огонь сходил каждый год, однако были годы, когда случались ЧП. Например, в 1923 году, во времена британского правления в Палестине, английский губернатор запретил молодым православным арабам входить в храм из-за их шумного поведения — у них принято было проявлять веру, громко выкрикивая, хлопая в ладоши и стуча в барабаны. В тот год патриарх и паломники молились о схождении святого огня целых два часа, пока наконец патриарх не велел впустить арабов. После этого огонь мгновенно сошел. А ранее, в 1578 году, огонь вместо Кувуклии сошел на колонну у входа в храм, где стоял патриарх Греческой православной церкви, и рассек ее. Колонна сохранилась по сей день, и верующие оставляют в расщелине записки с молитвами. Считается, что если Благодатный огонь вдруг не сойдет, это станет предвестником Судного дня.