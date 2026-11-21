Рабочие приступили к отделке фасада нового дома, возведенного по программе реновации на улице Верхние Поля в московском районе Люблино. Площадь квартир в новостройке составит более 19 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новостройка, благодаря яркой расцветке, станет главным акцентом района.

«Дом будет состоять из четырех секций, в которых оборудуют 271 квартиру. Из них семь адаптируют для маломобильных жителей. Суммарная площадь квартир в жилом комплексе превысит 19 тысяч квадратных метров. Первый этаж будет нежилым: здесь разместятся просторные вестибюли, колясочные, комнаты для консьержей, а также свободные помещения для объектов социально-бытового назначения — досуговых центров, магазинов, аптек и других востребованных сервисов. Входные группы сделают сквозными: попасть с улицы во двор можно будет быстро, не обходя здание. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки на безопасном покрытии из резиновой крошки, а также место для отдыха. Сейчас на объекте ведутся отделка фасадов, монтаж внутренних и наружных инженерных систем, а также отделочные работы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фасады всех четырех секций облицуют бетонной плиткой и алюминиевыми композитными панелями в сосново-зеленом, песочно-желтом и насыщенном красном цветах. Разница в этажности придаст жилому комплексу динамичности, а витражи первого этажа добавят легкости.

Будущие жильцы новостройки насладятся зеленым районом благодаря расположенным рядом благоустроенным паркам и скверам. Также недалеко от жилого комплекса находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, торговый центр и остановки городского транспорта.

Кроме того, в пешеходной доступности находятся павильоны станции метро «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии.

Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и касается около миллиона горожан, которых переселят из 5176 старых домов в новые благоустроенные комплексы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза, а также объявил о завершении программы реновации в районе Бибирево.

Реализация программы реновации и большой объем построенных домов сделал Москву лидером в строительном секторе среди всех регионов России, а также помогли столице в достижении целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».