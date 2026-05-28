Москвичи рассказали, как относятся к беспилотным трамваям

Беспилотные трамваи начали курсировать на северо-западе Москвы, и отношение к новому транспорту у горожан оказалось в целом положительным. Часть жителей уже готовы доверить поездку искусственному интеллекту, многие москвичи все еще считают, что человек надежнее машины. Корреспондент 360.ru Карина Новикова пообщалась с прохожими возле станции метро «Щукинская» и узнала, готовы ли они пользоваться беспилотным транспортом.

«Сейчас технологии сильно развиваются. Тем более в каждом беспилотном транспорте пока есть живой человек, который контролирует процесс», — отметила одна из москвичек.

Другие жители отметили, что движение у такого транспорта плавное, а сами инновации выглядят перспективно. Один из прохожих подчеркнул, что пока в беспилотном транспорте все равно присутствует человек, который следит за безопасностью.

Некоторые москвичи признались, что уже ездят на беспилотном транспорте и не испытывают дискомфорта. Часть опрошенных рассказала, что пользуется беспилотным трамваем и относится к таким технологиям спокойно.

Одна из опрошенных девушек призналась, что пока не пользовалась беспилотными трамваями, но хотела бы попробовать.

«Я не знаю. Я особо не пользовалась данными транспортными средствами, так что судить не могу. Но я думаю, это хорошие инновации. Беспилотная сфера развивается, это же только поначалу общественный транспорт. Затем и другая техника будет беспилотной. Я думаю, это хороший задел на будущее», — призналась собеседница.

При этом не все жители готовы полностью довериться автоматике. Одна из опрошенных заявила, что все же больше доверяет человеку, поскольку техника может дать сбой. По словам москвички, поведение водителя можно предсказать, а трамвай может неожиданно выйти из строя или не среагировать на ситуацию.

В то же время многие отмечали, что беспилотный транспорт — это неизбежная часть будущего. Один из прохожих обратил внимание, что трамвай легче автоматизировать, чем автомобиль, поскольку он движется по рельсам и находится под постоянным контролем.

«Пора уже переходить к таким технологиям», — отметил собеседник.

Ранее мэр столицы Сергей Собяни сообщил, что первую беспилотную линию Московского метрополитена — Большую кольцевую линию (БКЛ) — запустят к 2030 году.