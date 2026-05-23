Собянин сообщил дату запуска первой беспилотной линии метро в Москве

Первую беспилотную линию Московского метрополитена — Большую кольцевую линию (БКЛ) — запустят к 2030 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«В январе стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро — пока без пассажиров. <…> В конце года он начнет испытания в общем графике <…>, а в 2027-м — уже с пассажирами. К 2030 году должны запустить первую беспилотную линию метро — БКЛ», — заявил он.

Проектом занимается Центр перспективных разработок Московского транспорта, которому исполнилось два года. Задачей команды инженеров, программистов и экспертов по внедрению современных технологий является разработка стратегии развития транспорта столицы до 2030 года.

Собянин напомнил, что Москва первой запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. В мегаполисе курсирует уже четыре таких трамвая, часть из которых ходит в тестовом режиме. До конце года беспилотными технологиями оборудуют еще 11 трамваев.

Испытания первого в России беспилотного поезда метро на базе модели «Москва-2024» уже проходят на БКЛ. За все время, пока он ходит в тестовом режиме, не было ни одного сбоя.