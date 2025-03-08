Сегодня 13:35 «Морозы окрепнут». Холод и снег вернутся в Москву после аномального потепления 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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После аномального потепления в Московский регион вернутся морозы. Местами даже пройдет снег. Когда весна окончательно сменит зиму — в материале 360.ru.

Температурный рекорд 7 марта Среднесуточная температура воздуха в Москве 7 марта была на 11 градусов выше нормы — столбики термометров показали +8,2 градуса. Такой показатель соответствует 20 апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. «Вчера я рассказывал о том, что минувшая пятница в столице стала самым теплым днем с начала 2025 года. По уточненным данным, температура воздуха впервые в этом году преодолела 10-градусную отметку, и максимальные термометры на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, показали плюс 10,1 градуса», — отметил он. В Международный женский день воздух прогреется до +8…+10 градусов в Москве, в области ожидается +6…+11 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 747 миллиметра ртутного столба. «Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +8,6 градуса и установлен 8 марта 2020 года», — заключил Леус.

Фото: РИА «Новости»

В Москву вернутся морозы Достаточно теплой будет и следующая неделя, рассказал 360.ru синоптик, метеоролог Александр Ильин. Но уже к выходным процессы перестроятся. «Немного вернемся к нормальной весне, то есть к климатическим нормам. Учитывая, что сегодняшние выходные, начало следующей недели и практически вся рабочая неделя будет аномально теплая, с превышением климатической нормы от восьми до 12 градусов, то к выходным мы вернемся к нормальным температурным значениям», — объяснил специалист. В дневные часы температура будет уходить недалеко от нуля, местами по области возможны слабые минусы. «Период похолодания мы ожидаем где-то с 15 по 19 марта, и в этот период в отдельные ночи морозы могут окрепнуть до -7…-12 градусов. В дневные часы — слабенький плюс в максимальных значениях, где-то до +1 градуса. Максимум, что можно ждать днем», — рассказал Ильин. В конце следующей недели начнутся осадки в виде мокрого снега. «Соответственно, при минусовых температурах в этот период в течение трех-четырех дней временно установится снежный покров, пусть и невысокий, но тем не менее снежок кое-где будет лежать», — добавил синоптик.

Фото: РИА «Новости»

Когда весна придет в Москву окончательно «Есть такая песня, когда весна придет, не знаю, растает снег, пойдут дожди…» — в шутку вспомнил Ильин. По его словам, окончательного наступления тепла стоит ждать после весеннего равноденствия, оно приходится на 22 марта. «Ждем весну постоянно, немножко с весной столкнулись. С понедельника по завтрашний день включительно — практически метеорологическая весна, среднесуточная температура выше нуля градусов. Затем будет откат снова к минусам ночью, и уже после 22 марта, со дня весеннего равноденствия, — весна. Среднесуточная температура снова будет выше нуля градусов», — подытожил эксперт.