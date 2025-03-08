«Морозы окрепнут». Холод и снег вернутся в Москву после аномального потепления
После аномального потепления в Московский регион вернутся морозы. Местами даже пройдет снег. Когда весна окончательно сменит зиму — в материале 360.ru.
Температурный рекорд 7 марта
Среднесуточная температура воздуха в Москве 7 марта была на 11 градусов выше нормы — столбики термометров показали +8,2 градуса. Такой показатель соответствует 20 апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Вчера я рассказывал о том, что минувшая пятница в столице стала самым теплым днем с начала 2025 года. По уточненным данным, температура воздуха впервые в этом году преодолела 10-градусную отметку, и максимальные термометры на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, показали плюс 10,1 градуса», — отметил он.
В Международный женский день воздух прогреется до +8…+10 градусов в Москве, в области ожидается +6…+11 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 747 миллиметра ртутного столба.
«Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +8,6 градуса и установлен 8 марта 2020 года», — заключил Леус.
В Москву вернутся морозы
Достаточно теплой будет и следующая неделя, рассказал 360.ru синоптик, метеоролог Александр Ильин. Но уже к выходным процессы перестроятся.
«Немного вернемся к нормальной весне, то есть к климатическим нормам. Учитывая, что сегодняшние выходные, начало следующей недели и практически вся рабочая неделя будет аномально теплая, с превышением климатической нормы от восьми до 12 градусов, то к выходным мы вернемся к нормальным температурным значениям», — объяснил специалист.
В дневные часы температура будет уходить недалеко от нуля, местами по области возможны слабые минусы.
«Период похолодания мы ожидаем где-то с 15 по 19 марта, и в этот период в отдельные ночи морозы могут окрепнуть до -7…-12 градусов. В дневные часы — слабенький плюс в максимальных значениях, где-то до +1 градуса. Максимум, что можно ждать днем», — рассказал Ильин.
В конце следующей недели начнутся осадки в виде мокрого снега.
«Соответственно, при минусовых температурах в этот период в течение трех-четырех дней временно установится снежный покров, пусть и невысокий, но тем не менее снежок кое-где будет лежать», — добавил синоптик.
Когда весна придет в Москву окончательно
«Есть такая песня, когда весна придет, не знаю, растает снег, пойдут дожди…» — в шутку вспомнил Ильин.
По его словам, окончательного наступления тепла стоит ждать после весеннего равноденствия, оно приходится на 22 марта.
«Ждем весну постоянно, немножко с весной столкнулись. С понедельника по завтрашний день включительно — практически метеорологическая весна, среднесуточная температура выше нуля градусов. Затем будет откат снова к минусам ночью, и уже после 22 марта, со дня весеннего равноденствия, — весна. Среднесуточная температура снова будет выше нуля градусов», — подытожил эксперт.