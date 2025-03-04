Метеоролог Позднякова: в марте в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

Какая погода ждет жителей Центральной России в марте, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью радио Sputnik . По словам главного специалиста метеобюро Москвы, погоду первой недели марта в столичном регионе определяет атлантический антициклон.

В Москве и Подмосковье выпадет треть месячной нормы осадков.

«Несколько атмосферных фронтов будут досаждать жителям Центрального района осадками. Причем они будут приниматься в разных видах — это может быть и снег, и мокрый снег», — поделилась Позднякова.

Она отметила, что температура воздуха будет выше климатической нормы. Колебания составят около нуля ночью и слабоположительные значения днем. Во вторник и среду ветер усилится до 12–15 метров в секунду, из-за чего температура станет казаться ниже. К концу недели погода улучшится, добавила специалист.