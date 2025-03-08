«Идем на теплый рекорд». Температура воздуха в Москве поднимется до +10 градусов

Синоптик Леус: температура воздуха в Москве окажется близка к рекордной

Столичный регион 8 марта окажется под воздействием периферии антициклона, который смещается на юг. Несмотря на переменную облачность, осадков снова не ожидается. Температурный фон приблизится к рекордно высоким значениям, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Идем на теплый рекорд», — отметил синоптик.

Температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и достигнет 747 мм рт. ст., что близко к норме.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +8,6 градуса и установлен 8 марта 2020 года», — добавил он.

В воскресенье в Москве ожидается сухая погода, температура составит от +9 до +11 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что в марте в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Температура воздуха будет выше климатической нормы. Колебания составят около нуля ночью и слабоположительные значения днем.