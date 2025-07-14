Москва превратилась в парилку. Заберут ли ливни жару в июле?

Поднадоевшая москвичам жара закончится, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, столицу накроет череда тропических ливней. Правда, температура вряд ли сильно упадет — летнее тепло все же останется. Но другие эксперты уверены: дожди будут кратковременными и практически ни на что не повлияют. Какую погоду ждать москвичам до конца июля, выяснил 360.ru.

Прогноз Тишковца Июль в Москве стал на два градуса теплее нормы. Однако далее последуют обильные тропические ливни. «До конца месяца прольется больше 100-литровой садовой бочки воды на метр площади. Земля будет перенасыщена в 1,5 раза выше положенного», — рассказал Тишковец в Telegram-канале. Дожди начнутся уже в понедельник, 15 июля, когда выпадет до 14 миллиметров осадков. Ночная температура останется высокой — от +18 до +21 градуса, днем — от +26 до +29. Вторник выдастся самым мокрым — выпадет 42 миллиметра, что составит половину месячной нормы июля. Жара спадет — от +22 до +25. Кратковременное похолодание случится в среду, 16 июля, ливни продолжатся. В четверг немного потеплеет и подсохнет. Самую комфортную по температуре погоду москвичам нужно ждать в выходные: ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +22 до +27.

Фото: Дождь в Москве / Медиасток.рф

Почему в Москве пойдут дожди Причина неустойчивости погоды в июле 2025 года в столице — переменное влияние южных и атлантических циклонов, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, подобное всегда сопровождается осадками различной интенсивности, как и произойдет на неделе.

При этом температурный режим едва ли изменится. Особой жары можно не ждать. Во всяком случае, до +30 градусов, максимум — +26...28. Татьяна Позднякова

С коллегой согласился синоптик и метеоролог Александр Ильин. По его словам, смена воздушных масс произошла в субботу, 12 июля, и температурный накал пошел на спад. «Теперь у нас хорошая температура, близкая к нормальным значениям, но превышение, тем не менее, на один-два градуса от климатической нормы все-таки будет», — пояснил эксперт. Облачная и дождливая погода связана с прохождением атмосферных фронтов.

Фото: Дождь в Москве / Медиасток.рф

Прогноз погоды на 14–20 июля в Москве и Подмосковье Во вторник и среду, 15 и 16 июля, местами в Москве пройдут кратковременные дожди, без гроз или опасных метеорологических явлений, объяснил Ильин. Ветер ожидается преимущественно северный или северо-восточный, иногда — восточный. Он подует со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17. К выходным ослабнет практически до штилевого. «Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от +23 до +28 градусов. Это максимальное значение», — заверил синоптик. Он добавил, что отметку в +30 градусов московские термометры в июле вряд ли покажут. Позднякова пояснила, что самые интенсивные дожди пройдут в столице и регионе на этой неделе. «В конце июля выпадет значительно меньше осадков», — заверила эксперт.

Фото: Последствия урагана в московском регионе / Медиасток.рф

Ильин дополнил: сильный ливень возможен в понедельник, 14 июля, а в среду, 16 июля, — с грозой. В четверг и пятницу, 17 и 18 июля, в прогнозах отмечают только небольшие осадки. В субботу, 19 июля, также пройдет кратковременный дождь, но уже при переменной облачности, то есть солнце и тучи будут сменять друг друга. В воскресенье, 20 июля, обойдется без осадков. Какую погоду ждать до конца июля в Москве и Подмосковье Ильин заверил, что до конца месяца в столице и регионе сохранится достаточно теплая погода: температура будет колебаться от +22 до +27 градусов. «Возможен незначительный кратковременный период похолодания до +20 или в пределах +18...23 градусов. Он придется на начало третьей декады июля», — отметил синоптик. Осадки будут, но периодические и кратковременные. Начало третьей декады месяца выдастся сухим, но к его концу снова пойдут дожди.