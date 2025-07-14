«Плакать будем потом». Удар молнии испепелил частный дом в Истре

В результате удара молнии в Истре сгорел жилой дом. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«Мы сначала походили, дыма и огня не было. Потом живущая на втором этаже сестра мужа вышла и сказала, что у нее на втором этаже что-то дымится. Загорелось под крышей, мы не могли потушить», — заявила она.

Хозяйка дома Зоя рассказала, что молния попала в него примерно в три часа дня.

По словам Зои, пожарные ехали на вызов долго. Сами они объяснили, что на дороге их не пропускали.

«Прозвучал сильный удар, и пропал свет. Мы все спаслись, животные — частично. Это жизнь, будем думать, что делать дальше. Начинать новую, наверное. Плакать будем потом, есть где ночевать, люди живы», — добавила женщина.

Ранее три человека погибли после удара молнии на пляже под Тулой.