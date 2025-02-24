Масленичные гулянья на Болотной площади: что посмотреть и как развлечься
На Болотной площади пройдут масленичные гулянья
С 24 по 28 февраля на Болотной площади пройдет фестиваль «Московская Масленица». Гостей ожидают вкусные угощения: чай, блины и разнообразные товары для праздничного стола, а также интересные развлечения. Подробности рассказали на официальном портале мэра и правительства столицы.
Посетители смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Здесь можно будет расписать тарелки и матрешки, сплести кукол из лыка и даже создать собственные обереги. Все занятия абсолютно бесплатны и не требуют предварительной регистрации. Проходить они будут в павильоне «Маркета волшебства».
Масленичные лакомства на Болотной площади
На фудкорте, который находится рядом с катком, можно насладиться блинами с разнообразными начинками: медом, вареньем, сгущенкой, ветчиной и сыром, творогом и мясом.
Также будут работать зоны фестиваля «Московское чаепитие». Они расположены на первом этаже павильона «Маркета волшебства» и в вагоне «Поезда красоты» на Тверском бульваре. Здесь можно попробовать горячие напитки и приобрести чай «Москва», травяные сборы, мед и фирменные сервизы.
Что необычного купить во время масленичных гуляний на Болотной площади
На Болотной площади найдется множество тематических товаров. Например, в павильоне «Коробка конфет», расположенном на Новом Арбате, можно приобрести чай в подарочной упаковке, украшенной традиционными русскими мотивами, с ароматами саган-дайля или дальневосточного лимонника, а также полезную шоколадную пасту или варенье, праздничную посуду, оформленную в весеннем стиле.
В павильоне «Поезд красоты» на Тверском бульваре будут пряники, полезные снеки, шоколад, конфеты, а также праздничный декор для дома и наборы тарелок и чашек для уютного домашнего чаепития.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия в столице. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться горячим чаем с ароматными плюшками, покататься на коньках, насладиться ледовыми представлениями, а также проявить заботу и подарить подарки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.