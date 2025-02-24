Масленичные гулянья на Болотной площади: что посмотреть и как развлечься

С 24 по 28 февраля на Болотной площади пройдет фестиваль «Московская Масленица». Гостей ожидают вкусные угощения: чай, блины и разнообразные товары для праздничного стола, а также интересные развлечения. Подробности рассказали на официальном портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Здесь можно будет расписать тарелки и матрешки, сплести кукол из лыка и даже создать собственные обереги. Все занятия абсолютно бесплатны и не требуют предварительной регистрации. Проходить они будут в павильоне «Маркета волшебства».

Масленичные лакомства на Болотной площади

На фудкорте, который находится рядом с катком, можно насладиться блинами с разнообразными начинками: медом, вареньем, сгущенкой, ветчиной и сыром, творогом и мясом.

Также будут работать зоны фестиваля «Московское чаепитие». Они расположены на первом этаже павильона «Маркета волшебства» и в вагоне «Поезда красоты» на Тверском бульваре. Здесь можно попробовать горячие напитки и приобрести чай «Москва», травяные сборы, мед и фирменные сервизы.