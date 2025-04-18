Ликсутов: московские предприятия стали выпускать больше электротехники
Столичные предприятия нарастили объемы выпуска электротехники почти в два раза. В городе изготавливают электродвигатели, генераторы, трансформаторы, контрольно-измерительную аппаратуру, а также кабели и аккумуляторы, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, благодаря поддержке со стороны города выпуск техники вырос почти на 45%. Московские власти помогают развиваться высокотехнологичным предприятиям в различных отраслях.
«Это позволяет регулярно увеличивать выпуск востребованной и наукоемкой продукции — по результатам первых двух месяцев 2025 года московские предприятия почти в полтора раза нарастили производство электротехнических изделий», — обратил внимание Ликсутов.
За тот же период времени в Москве выпустили почти 170 тысяч светильников, около 17,5 тысячи отопительных приборов, а также около 16 тысяч устройств сигнализации для транспортной инфраструктуры.
Увеличились и производственные показатели заводов, изготавливающих устройства для получения электроэнергии. Столичные предприятия выпустили 15,3 тысячи электродвигателей, на 62% превысив прошлогодние показатели, а также 15,2 тысячи генераторов постоянного тока, что на 61% больше результатов 2024 года.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что в городе работают более 130 предприятий, которые вносят значительный вклад в развитие российского технологического суверенитета.
Благодаря им в стране создается качественная продукция, использующаяся не только в промышленности, но и в транспорте, энергетике, быту и других сферах. Спрос на московскую электротехнику продолжает расти.
По итогам января-февраля в городе почти в 2,7 раза увеличилась отгрузка аккумуляторов, более чем на 20 процентов — кабелей, на 40 процентов выросла поставка осветительного оборудования, почти в полтора раза — бытовых приборов.
Анатолий Гарбузов
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики
Инновационные решения для разных отраслей предложила компания «Тайтэн Пауэр Солюшн». Она разработала масштабируемую суперконденсаторную систему накопления энергии, которую уже начали использовать на объектах критической городской инфраструктуры.
В этом году «Тайтэн Пауэр Солюшн» собирается еще больше нарастить выпуск суперконденсаторных систем с помощью новой линии автоматизированного монтажа печатных плат. Благодаря аппаратуре, ускоряющей производство и повышающей качество, компания планирует увеличить производственные темы почти на четверть.
Генеральный директор «Тайтэн Пауэр Солюшн» Владимир Ворожейкин назвал суперконденсаторы перспективным направлением. Благодаря новейшим технологиям компании удалось создать системы с высокой мощностью, увеличенным ресурсом и надежностью, а также успешно работать после ухода западных производителей.
Если в 2022 году мы еще не могли предложить комплексные решения для дата-центров, то уже в 2023-2024 годах разработали и внедрили нашу разработку для ЦОДов, которая эффективно защищает их от кратковременных перебоев в электроснабжении.
Владимир Ворожейкин
Генеральный директор «Тайтэн Пауэр Солюшн»
Другим примером успешной работы московских предприятий стала компания «Рэнера». В рамках офсетного контракта она собирается наладить производство тяговых аккумуляторных батарей для городского транспорта.
Выпуском продукции займется Гигафабрика на площадке «Красная Пахра» ОЭЗ «Технополис Москва». Согласно условиям офсета, Москва закупит свыше 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов.
Предприятие будет выпускать 50 тысяч батарей в год, что позволит примерно на 40% удовлетворить потребности отечественного рынка.