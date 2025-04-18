Ликсутов: московские предприятия стали выпускать больше электротехники

Столичные предприятия нарастили объемы выпуска электротехники почти в два раза. В городе изготавливают электродвигатели, генераторы, трансформаторы, контрольно-измерительную аппаратуру, а также кабели и аккумуляторы, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря поддержке со стороны города выпуск техники вырос почти на 45%. Московские власти помогают развиваться высокотехнологичным предприятиям в различных отраслях.

«Это позволяет регулярно увеличивать выпуск востребованной и наукоемкой продукции — по результатам первых двух месяцев 2025 года московские предприятия почти в полтора раза нарастили производство электротехнических изделий», — обратил внимание Ликсутов.

За тот же период времени в Москве выпустили почти 170 тысяч светильников, около 17,5 тысячи отопительных приборов, а также около 16 тысяч устройств сигнализации для транспортной инфраструктуры.