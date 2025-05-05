Сегодня 15:02 Время запасаться наличкой? Главное о сбоях интернета в Москве на майских праздниках IT-эксперт Мясоедов дал советы на время ограничения доступа в интернет в Москве 0 0 0 Общество

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В понедельник, 5 мая, в Москве и Подмосковье зафиксировали перебои с мобильной связью. Проблемы объяснили обеспечением мер безопасности во время праздничных мероприятий. Что известно о возможных ограничениях доступа в интернет — в материале 360.ru.

Сбой у операторов связи 5 мая Около полудня в Сети начали публиковать данные о сложностях в работе нескольких операторов связи. По словам абонентов, у них резко перестал работать мобильный интернет. У кого-то доступа не было больше часа. Главным образом проблемы наблюдались у жителей Москвы на фоне репетиции воздушной части парада Победы. Судя по информации на портале «Сбой.РФ», почти две тысячи жалоб касалось неполадок у «Билайна», более 1500 — у t2, свыше 600 — у «МегаФона». Также пользователи сообщали о сбое в работе МТС и Yota.

Фото: РИА «Новости»

Лаконичный комментарий по поводу происходящего дали ТАСС дали представители «Билайна». По их словам, в работе мобильной связи в Москве действительно могут наблюдаться сбои и связаны они с независимыми от операторов связи причинами. Других деталей в пресс-службе не предоставили. Аналогичный комментарий дали РБК в компании «МегаФон». «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „МегаФона“ нет», — подчеркнули представители оператора.

Что заявили в РСЧС Более подробное объяснение ситуации на фоне массовых жалоб москвичей чуть позже дали в Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупредив, что повторение сбоев вероятно в течение праздничных дней.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — указали в РСЧС.

Фото: РИА «Новости»

Отреагировали на сообщения о неработающем интернете и в Роскомнадзоре. Там подчеркнули, что сейчас никаких нарушений в работе мобильных операторов не наблюдают.

Интересно Днем ранее в пресс-службе МВД предупредили, что в период подготовки масштабных праздничных мероприятий в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, полицейские усилили работу по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и прочее. Днем ранее в пресс-службе МВД предупредили, что в период подготовки масштабных праздничных мероприятий в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, полицейские усилили работу по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и прочее.

Какие сервисы затронул сбой 5 мая По данным Downdetector, сложности у пользователей наблюдались с работой мессенджеров, видеохостингов, банковских и других приложений. В Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» также появлялись данные о жалобах на неработающие банковские терминалы оплаты в некоторых торговых точках. «Скорее всего, это связано с использованием в них сим-карт сотовых операторов. Очевидцы из МО (Московская область) рассказывают, что терминал проводил оплату минут 15. Что ж, пора доставать наличку, друзья», — констатировала журналистка.

Фото: РИА «Новости»

Не работает интернет из-за сбоя: что делать Небольшую инструкцию с учетом возможных ограничений доступа в Сеть дали представители «Билайна». В частности, специалисты рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона. Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с 360.ru призвал не паниковать, ведь ограничения не будут носить веерный и долгосрочный характер.

Фото: РИА «Новости»

«Такие меры вводятся в ответ на оперативные риски. То есть существуют дежурные службы, которые видят определенные вероятности DDoS-атаки или компрометации каких-то систем, обеспечивающих комплексную безопасность города или проведения мероприятия», — пояснил он.

Если эти угрозы выявляются, в оперативном режиме вводятся со связей ограничения. Это значите, что тот или иной абонент может почувствовать затруднения, связанные с интернетом, подключение к нему в момент прохода парада в каком-то районе. Или в момент непосредственно нахождения основных парадных групп на Красной площади.

Кроме того, ограничения по сетям связи происходят не по всем диапазонам, обратил внимание Мясоедов. Обычная связь продолжит работать, и человек сможет позвонить, например, по номеру 112, если у него возникла экстренная ситуация. С этим сложностей быть не должно. «А сбои с интернетом происходят обычно в короткие промежутки времени. Речь не идет о том, что это будет длиться часами. В районах, удаленных от центра Москвы, их вообще не будет. Но если вам почему-то нужен интернет, то, скорее всего, Wi-Fi, роутеры, которые подключены к проводным каналам, будут работать более стабильно. Можете подключиться к точке доступа Wi-Fi в каком-нибудь ресторане», — посоветовал собеседник 360.ru. Если вам нужно оперативно связаться c правоохранительными органами, службами экстренного реагирования, можно использовать традиционные каналы связи.

Фото: РИА «Новости»

«Причины обеспечения таких мер безопасности понятны: Украина хочет сорвать парад, прикладывает для этого все усилия, поэтому, чтобы снизить вероятность инцидентов, отключается мобильный интернет», — указал владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Мобильный интернет используется зачастую при атаке БПЛА, позволяя дрону ориентироваться на местности. Мы должны понимать, что речь идет о предотвращении потенциальных террористических атак. Эльдар Муртазин

Эксперты предупредили, что на фоне ограничений доступа в Сеть жители и гости столицы также могут столкнуться с трудностями в работе навигаторов, кикшеринга, банкоматов, оплаты банковскими картами.

«Ничего такого серьезного, катастрофического, позволю себе такое слово, конечно, не будет происходить. Все будет хорошо. Но навигатор будет плохо работать, это я гарантирую», — добавил Мясоедов.

Фото: РИА «Новости»

Если пользователь столкнулся и с плохо работающей мобильной связью, специалист рекомендовал постараться сначала уточнить причины у самого оператора связи. «Подчеркну: сейчас если ограничения и будут, они будут очень-очень краткосрочными. И они в первую очередь будут касаться интернета. К этому нужно психологически быть готовыми», — заключил он.