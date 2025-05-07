Москвичей предупредили о проблемах с доступом в приложение Сбербанка

В Москве и Подмосковье могут наблюдаться перебои с работой мобильного интернета, что негативно повлияет на доступ к приложению Сбербанка. Финансовая организация прислала пользователям уведомление об этом, сообщило РИА «Новости» .

«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут наблюдаться сложности с доступом в приложение банка», — говорится в обращении банка.

Для входа в приложение порекомендовали подключаться к сети Wi-Fi.

Ранее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщила, что в столице могут ограничить доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий.

В пресс-службе МВД заявили, что в Москве в период подготовки к праздникам, посвященным 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, полицейские усилили работу по пресечению незаконных полетов всех беспилотников, в том числе дронов и коптеров.