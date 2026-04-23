Это все циклоны виноваты: когда Москва избавится от холода?

На фоне нескольких дней похолодания в Москве вновь испортилась погода. За последние 12 часов в столице и Московской области выпали обильные осадки. Когда погодные условия нормализуются и сколько еще ждать тепла, разобрался 360.ru.

Какая погода будет в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале отметил, что сейчас Москва находится в теплом секторе циклона. На улице пасмурно, идет дождь. Температура воздуха составляет +4 градуса, а влажность — 91%.

Атмосферное давление упало до рекордных 727,6 миллиметра ртутного столба — это на 20 единиц ниже нормы. Предыдущий минимум для этого дня фиксировали в 2015 году, тогда давление составляло 729,5 миллиметра.

В течение дня через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, временами ливни. Во второй половине дня к дождю может примешиваться мокрый снег. Всего в осадкомеры города попадет до 8,5 литра воды на квадратный метр. Ветер юго-западный, с разворотом на северный, порывистый, скорость — 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит +3…+6 градусов. Атмосферное давление начнет расти и поднимется до 732 миллиметров ртутного столба.

В пресс-службе столичного департамента транспорта призвали водителей временно отказаться от личных машин и пересесть на метро.