Это все циклоны виноваты: когда Москва избавится от холода?
Синоптик Позднякова: в конце апреля в Москве наступит потепление
На фоне нескольких дней похолодания в Москве вновь испортилась погода. За последние 12 часов в столице и Московской области выпали обильные осадки. Когда погодные условия нормализуются и сколько еще ждать тепла, разобрался 360.ru.
Какая погода будет в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале отметил, что сейчас Москва находится в теплом секторе циклона. На улице пасмурно, идет дождь. Температура воздуха составляет +4 градуса, а влажность — 91%.
Атмосферное давление упало до рекордных 727,6 миллиметра ртутного столба — это на 20 единиц ниже нормы. Предыдущий минимум для этого дня фиксировали в 2015 году, тогда давление составляло 729,5 миллиметра.
В течение дня через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, временами ливни. Во второй половине дня к дождю может примешиваться мокрый снег. Всего в осадкомеры города попадет до 8,5 литра воды на квадратный метр. Ветер юго-западный, с разворотом на северный, порывистый, скорость — 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня составит +3…+6 градусов. Атмосферное давление начнет расти и поднимется до 732 миллиметров ртутного столба.
В пресс-службе столичного департамента транспорта призвали водителей временно отказаться от личных машин и пересесть на метро.
Когда наступит тепло
Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru заявила, что холодная погода продержится до 27–28 апреля.
«На последние числа апреля намечается повышение температуры воздуха. Так что, скорее всего, волна этой холодной погоды может завершиться к первым числам мая», — допустила она.
Причиной похолодания, по словам синоптика, стали циклоны: сначала холод проникал в тылу южного, затем ныряющие открыли доступ к арктическому воздуху.
«Мы рассчитываем, что последний циклон из этой серии будет определять у нас погоду 27–28 апреля. На последние числа апреля намечается повышение температуры воздуха», — объяснила она.
Также метеоролог высказалась о рекордно низком атмосферном давлении, которое зафиксировали в среду. По ее словам, до вторника включительно давление будет существенно ниже климатической нормы — в среднем на 7–15 единиц. Это станет серьезным испытанием для метеочувствительных людей.