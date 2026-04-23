Москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды

Жителям Москвы лучше отказаться от использования личного транспорта и пересесть на метро из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента.

«Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер в течение дня. <...> Рекомендуем для поездок выбрать метро. Это сэкономит время», — заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что сегодня в 14:30 временно закроют движение транспорта в районе Пушкинской площади.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в первые майские дни москвичей ждут дожди и температура до +11 градусов. По ее словам, по ночам будет от +1 до +6. В какой именно день на майских праздниках выпадут осадки нельзя предсказать, однако дождливой погоды не избежать.

Прошлая ночь оказалась самой холодной с начала апреля. В некоторых районах температура опустилась до -5 градусов.