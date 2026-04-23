В Москве зафиксировали рекордно низкое суточное атмосферное давление

В Москве в четверг, 23 апреля, суточное атмосферное давление установило рекорд по минимальному значению. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, показания барометров опустились до отметки 727,6 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд фиксировали 11 лет назад — 23 апреля 2015-го.

«Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Прежнее значение составляло 729,5 миллиметра ртутного столба», — сказал Леус.

Ранее москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды. В Дептрансе заявили, что на фоне дождя, сильного ветра и мокрого снега лучше временно отказаться от использования личного транспорта.