Сегодня 18:05 Дожди не уходят? Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве после ливней 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Москва

Прогноз погоды

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Погода в Москве

Ливни, которые обрушились на Москву в последние дни, оказались лишь началом затяжного периода неустойчивой погоды. После краткого возвращения тепла столицу вновь накроют дожди. По словам синоптиков, по-настоящему летней погоды москвичам придется еще немного подождать. Подробности — в материале 360.ru.

Выходные в столичном регионе проходят на контрасте с недавней жарой. По данным синоптиков, в воскресенье температура понизится до +22…+27 градусов, а осадки сохранятся. Накануне Москва уже пережила мощный удар стихии. По данным городских служб, в отдельных районах за несколько часов выпало более месячной нормы осадков. Наиболее серьезно пострадали восток, запад и северо-запад столицы, где коммунальные службы в усиленном режиме устраняли последствия непогоды.

Фото: РИА «Новости»

Без дождя будет только один день Как рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в начале новой недели москвичей ждет лишь короткая передышка. «Без дождя будет только завтрашний день, и то до вечера», — отметил специалист. По его словам, в понедельник температура повысится до +21…+23 градусов, что будет заметно теплее нынешних показателей. Однако уже во вторник в столичный регион придет новая порция осадков. Новая волна ливней и похолодание По прогнозу Шувалова, дожди продолжатся практически всю середину недели. «Во вторник новая порция дождей, и в среду, и в четверг тоже будут довольно продолжительные дожди», — пояснил синоптик. Из-за облачности и осадков температура воздуха вновь снизится. Днем столбики термометров будут показывать лишь +17…+19 градусов.

Фото: РИА «Новости»

Когда вернется лето Ближе к концу рабочей недели ситуация начнет постепенно улучшаться. По словам специалиста, в пятницу осадки ослабеют, а температура начнет понемногу расти. При этом говорить о возвращении устойчивого тепла пока рано. Шувалов подчеркнул, что нынешний прогноз указывает скорее на слегка прохладную для июня погоду. Синоптик отметил, что более точный ответ на главный вопрос москвичей — когда прекратятся дожди — можно будет дать только к концу недели. Пока же есть признаки улучшения погоды на следующие выходные. Если прогноз подтвердится, жителей столицы ждут более теплые и сухие дни. Однако окончательные выводы Шувалов советует делать ближе к пятнице.