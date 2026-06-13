МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой в Москве

Вечером и в первой половине ночи в столице ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду, нужно соблюдать осторожность. Об этом предупредила пресс-служба МЧС Москвы.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от едущих впереди машин, не выполнять резких обгонов, перестроений и торможений, не парковаться там, где есть риск обрушения деревьев или шатких конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и другие объекты, которые могут упасть от ветра или попасть под удар молнии.

Всех горожан просят быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные сохранится жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. Ливни с градом начались в отдельных районах уже в пятницу.