Метеоролог рассказал, какой будет погода в Москве в выходные дни

Синоптик Позднякова сообщила о грозах и жаре до 29 градусов в Москве на выходных

В Москве в выходные сохранится жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, воздух прогреется до +29 градусов. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА «Новости» .

По словам синоптика, в субботу ночью москвичей ждет переменная облачность без осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь с возможной грозой. Ночная температура составит +14…+19 градусов, а дневная — +27…+29 градусов.

К воскресенью температура немного сбавит темп: ночью +14…+19 градусов, днем — +22…+27 градусов.

Ранее пресс-служба дептранса сообщила, что в связи с жарой в Москве организовали бесплатную раздачу воды в метро и МЦД, железнодорожных и автовокзалах, на паркингах, причалах и в аэроэкспрессе.