Живой трофей Трампа. В США начался суд над президентом Венесуэлы: что теперь ждет Мадуро?

Государственный разбой в попытке присвоить венесуэльскую нефть — так эксперты охарактеризовали захват президента Николаса Мадуро. США вершат суд над лидером независимого государства: судья — личный недруг Трампа, защитник — экс-адвокат Ассанжа. Во что выльется суд при таком раскладе и что грозит Мадуро — в материале 360.ru.

Суд над Мадуро: начало В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка 5 января прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Помимо него, фигурантами являются его супруга Сесилия Флорес, сын Николас Эрнесто Мадуро Герра, действующий министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, его предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин, а также один из лидеров преступной группировки Tren de Aragua Эктор Растенфорд Герреро Флорес. Против Мадуро выдвинули обвинения по четырем пунктам: сговор с целью наркотерроризма;

сговор по поставкам кокаина на территорию США;

владение пулеметами и разрушительными устройствами;

сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами. По версии обвинения, Мадуро в течение 25 лет сознательно способствовал процветанию в Венесуэле наркокоррупции ради собственной выгоды. Эта политика позволила наркокартелям безнаказанно использовать страну в качестве перевалочной базы для транзита кокаина в США.

Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Супругам также вменяется транспортировка кокаина в сопровождении военного конвоя, финансирование «колективос», а также похищения и убийства неугодных лиц.

Что теперь будет с Мадуро? От 30 лет до смертного приговора: что грозит венесуэльскому лидеру Мадуро на заседании суда потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений. Венесуэльский лидер отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. «Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — передал Мадуро на испанском языке через переводчика, пока его не прервал окружной судья США. Его жена Силия Флорес также не признала себя виновной.

Фото: Marcos Salgado/XinHua / www.globallookpress.com

Если Мадуро признают виновным, ему может грозить от 30 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Также есть вероятность вынесения смертного приговора. Насколько сложная ситуация у Мадуро, чего добиваются США и как будет проходить суд — 360.ru рассказали эксперты по международным отношениям.

«Уравнение со многими неизвестными»: юрист о суде над Мадуро Процесс только стартовал, и на данном этапе важно понимать не только какие обвинения предъявлены президенту Венесуэлы, но и то, чем они подкреплены, отметил в беседе с 360.ru юрист-международник, директор Центра Европейской информации Николай Топорнин.

Обвинить-то очень просто, но для суда все-таки важно понимать аргументы. И для этого прокуратура должна будет представить какие-то данные. Николай Топорнин юрист-международник.

Юрист подчеркнул, что еще рано утверждать, что вопрос приговора Мадуро уже решен. Вряд ли США решатся на смертный приговор, нет никакой информации о личном участии Мадуро в преступлениях на территории США. По мнению Топорнина, все обвинения носят политизированный характер, но они серьезные, и сбрасывать их со счетов нельзя. Процесс будет небыстрым, он может продлиться не один год, отметил юрист. «Выкрасть действующего президента без каких-либо санкций международных органов, то есть сделать все так вот тайно — получается государственный разбой. <…> Любой президент обладает определенной защитной юрисдикцией, как глава государства. Он же не прекратил быть президентом Венесуэлы», — добавил Топорнин. Это может стать одним из факторов в судебном процессе — США не признают особый статус политических лидеров, избранных законным путем. И таких факторов может быть много, подчеркнул юрист. «Здесь уравнение со многими неизвестными. Одно очевидно — политическая карьера Мадуро — она уже все, и вряд ли он из тюрьмы США выйдет в ближайшие годы», — высказал мнение Топорнин.

Фото: Emanuele De Carli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Он предположил, что судьба Силии Флорес будет более мягкой, вряд ли она была центром принятия решений. Первая леди не занимала государственной должности и ее причастность к действиям наркокартелей будет непросто доказать. Собеседник 360.ru добавил, что есть информация, что наркокартель Дель Соль — это детище ЦРУ. Американская разведка «объединила» мелких наркоторговцев, назвала это картелью и «назначила» ответственным за него Мадуро. Эксперт отметил, что Мадуро не будут экстрадировать ни в какую страну.

Это даже не обсуждается. <…> Никуда экстрадировать Мадуро не будут, даже такой возможности не будет. <…> Никуда его не вышлют, ни на кого его не обменяют. Николай Топорнин

Президент США Дональд Трамп откровенно признал, что его мало интересует судьба Мадуро, ему важны нефтяные ресурсы Венесуэлы, куда он хочет вернуть американские компании. Именно этим он будет заниматься, считает Топорнин.

Фото: Tian Rui/XinHua / www.globallookpress.com

Однако у Трампа на пути стоит нынешняя венесуэльская власть, которая «до сих мадуровская». Вряд ли они пустят американцев в нефтяной сектор, не зря они его национализировали, считает эксперт. США не рискнули устраивать военный переворот в стране, беря под контроль государственные структуры. Сейчас они пытаются запугать вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, «взять на понт» — если не будет сотрудничать, то есть угождать США, то ее ждет судьба похуже Мадуро. Топорнин также отметил несостоятельность венесуэльской армии, которая позволила американским вертолетам летать над столицей, высаживать десант. «Венесуэльская армия оказалась абсолютно не готова к отражению даже такого несложного удара военного воздушного. Ни одного залпа ПВО там не было», — резюмировал специалист.

На «волне эйфории» от успешного захвата Мадуро США начали грозить Колумбии, Мексике и Кубе. Также не исключен и повторный удар по Венесуэле, отметил Топорнин.

«Трамп будет давить»: политолог о судьбе Мадуро Дальнейшее развитие событий в деле венесуэльского президента будет зависеть только от поведения самого Мадуро, заявил в беседе с 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Речь о том, что с Мадуро попытаются договориться, чтобы США через него управляли Венесуэлой. Ведь выкрав президента, сам режим в стране Штаты не поменяли — для этого нужно отправить в страну военный контингент, а это дорого и «может привести ко второму Вьетнаму», отметил Блохин. «Трамп будет торговаться с Мадуро, пытаться на него надавить. И договориться о таком опосредованном управлении. Потому что в реальности режим они не сменили, и в Венесуэле может появиться „второй Мадуро“. И тогда вся эта операция гроша выеденного не стоит», — высказал мнение политолог.

Фото: Zhou Dan/XinHua / www.globallookpress.com

Если Мадуро не пойдет на договор, то его ждет судьба Джулиана Ассанжа — некой сакральной жертвы, что может привести к еще более катастрофичному сценарию. «Как правило, с неугодными лидерами и неугодными режимами США разбираются бескомпромиссно. <…> Поэтому если Мадуро не идет им навстречу, то для Мадуро это кончится крайне плачевно. <…> Трамп смотрит на Венесуэлу, у него в голове — нефтедоллары», — заявил Блохин. Политолог отметил, что есть еще третий сценарий — Мадуро появится «в какой-то другой стране». Будет ли экстрадиция — зависит от договороспособности Мадуро — пойдет ли он на сделку или будет демонстративно агрессивен в отношении США. Эксперт также не исключил его экстрадицию в Россию.

«Репутационная история для Трампа»: американист о деле Мадуро В рамках судебного процесса в отношении Венесуэлы идет жестокая борьба между ястребами — представителями администрации Трампа и прокурорами, и левыми с другой стороны, которые поддерживают Мадуро. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что нельзя исключать, что Мадуро признают виновным и «нарисуют» большой срок — прецеденты были. Он напомнил про панамского лидера Мануэля Норьегу, которого американцы приговорили к 40 годам тюрьмы. Мадуро может постичь та же судьба, считает политолог. Не исключен также и более жесткий приговор, вплоть до смертной казни.

Для Трампа и его команды это репутационная история. Они будут пытаться всячески представить Мадуро якобы лидером наркокартеля, который виновен в том, что сотни тысяч американцев погибли из-за передозировки наркотиками. Малек Дудаков политолог-американист

Дудаков допустил и другой сценарий, по которому Мадуро удастся отбиться в американском суде. По его словам, вряд ли венесуэльского президента признают невиновным, но в жюри может возникнуть раскол и дело могут закрыть. Для Трампа и его команды это будет «грандиозным поражением, поэтому они будут всячески стремиться избежать такого развития событий. «Судьба Мадуро будет решаться и в рамках закулисных переговоров с новой венесуэльской властью, в частности с нынешним вице-президентом Венесуэлы Родригес», — отметил Дудаков.

Фото: Tian Rui/XinHua / www.globallookpress.com

Мадуро ранее предлагали добровольно уйти в отставку и уехать в нейтральную страну, но политик не пошел на этот шаг. Поэтому американцы предприняли силовой сценарий устранения Мадуро от власти. Сейчас все решит суд, резюмировал эксперт.

Суд над Мадуро: участники процесса Неожиданный поворот: дело Мадуро ведет личный враг Трампа Председателем процесса по делу Николаса Мадуро назначили 92-летнего окружного судью Элвина Хеллерстайна, известного по ряду громких разбирательств. Утвержденный еще Биллом Клинтоном ветеран юстиции имеет репутацию независимого арбитра, который не раз шел наперекор Белому дому. Это добавило делу Мадуро неожиданный политический окрас. Через офис судьи Хеллерстайна прошло дело против Mayimba Music, в рамках которого певица Шакира и Sony Music были привлечены к ответственности за плагиат. Также он участвовал в резонансном деле о терактах 11 сентября спустя 11 лет после событий. Владельцы зданий Всемирного торгового центра обвинили American Airlines и United Continental в недостатках в системе безопасности и в том, что они допустили теракт по своей халатности. Хеллерстайн отклонил апелляции авиакомпаний и разрешил владельцам зданий предъявить иск на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Весной 2025 года Хеллерстайн заблокировал попытку администрации Трампа использовать закон о «врагах-иностранцах» для массовой депортации венесуэльцев, постановив, что их не могут вернуть в свою страну без предварительного уведомления и возможности быть выслушанными в суде. «В США суд независим от органов власти, и этим он хорош. Американская фемида считается самой беспристрастной, объективной. <…> Для американского судьи вообще каких-то авторитетов не существует. Да него что Трамп, что Мадуро, что какой-то другой лидер — если есть какие-то основания, то будут рассматривать», — отметил Топорнин.

Из плеяды политизированных: Мадуро будет защищать адвокат Ассанжа Мадуро выступал в суде на испанском языке, пользуясь услугами переводчика. Президент Венесуэлы воспользовался своим правом и нанял частного адвоката Барри Поллака. Он известен по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который вышел на свободу в 2024 году после пятилетнего заключения. На счету Поллака также громкое дело по защите бухгалтера энергетического гиганта Enron Майкла Крауца. Его оправдали по делу о мошенничестве в 2006 году, в то время как почти 20 других топ-менеджеров компании признали виновными.

Фото: Marcos Salgado/XinHua / www.globallookpress.com

Поллак заявил, что захват Мадуро был «военным похищением». Адвокат анонсировал серию ходатайств, настаивая на дипломатическом иммунитете своего подзащитного как главы суверенного государства. Юрист-международник Николай Топорнин отметил, что Поллак — из плеяды адвокатов, которые имеют большой опыт участия в политизированных процессах. Он «набил руку» на деле Ассанжа и на подобных, и в них он «как рыба в воде». Политолог Блохин заявил, что от действий даже самого опытного адвоката мало что зависит — если Мадуро не пойдет на компромисс, то никакой адвокат не поможет.

«Варварская тюрьма»: Мадуро отправили в суровое СИЗО в Бруклине С момента задержания Мадуро содержат в следственном изоляторе в Бруклине, печально известном своими высокопоставленными заключенными, антисанитарией и опасными инцидентами. Адвокаты неоднократно называли условия в этой тюрьме «варварскими». Ранее в этом СИЗО содержались мексиканский наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман, обвиняемый в заказном убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, рэпер Пи Дидди, а также сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислен Максвелл.