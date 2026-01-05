В США назвали дату следующего судебного заседания по делу Мадуро

Следующее заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро назначили на 19:00 по московскому времени 17 марта в Нью-Йорке. Об этом передал корреспондент РИА «Новости» из здания федерального суда.

На прошедшем слушании Мадуро не признал предъявленные ему обвинения и заявил, что остается главой государства. После этого он покинул зал суда с супругой Силией Флорес в сопровождении американских маршалов.

Ранее Еврокомиссия отказалась осуждать гибель гражданских лиц в результате операции США в Венесуэле. По мнению пресс-службы ЕК, власти США создали в Венесуэле «возможность для демократической передачи власти».