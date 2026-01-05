«Я президент». Первые слова Мадуро в суде

Мадуро и Флорес не признали вину на первом заседании суда в Нью-Йорке

Николас Мадуро официально отверг все обвинения в наркотерроризме и торговле оружием в ходе своего первого появления в федеральном суде Манхэттена. Об этом сообщил телеканал CNN , чьи корреспонденты вели прямую трансляцию текстовых обновлений из здания суда, где запрещена фото- и видеосъемка.

В ходе заседания Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, одетые в темную тюремную робу, заявили о своей «полной невиновности».

Я не виновен ни в чем, что здесь упомянуто. Я честный человек. Я все еще президент моей страны.

Его адвокат Барри Поллак (ранее защищавший Джулиана Ассанжа) заявил суду, что захват Мадуро был «военным похищением», и анонсировал серию ходатайств, настаивая на дипломатическом иммунитете своего подзащитного как главы суверенного государства.

Несмотря на статус «особо опасных» заключенных, подсудимые вели себя активно. Мадуро через переводчика попросил судью Элвина Хеллерстайна разрешить ему оставить при себе блокнот с записями, которые он делал во время слушания, на что получил согласие.

Судья также проинформировал супругов об их праве на консульский визит представителей Венесуэлы; оба фигуранта выразили желание воспользоваться этой возможностью. Вопрос об освобождении под залог на данном этапе защитой не поднимался.

Прокуратура утверждает, что Мадуро и его окружение превратили Венесуэлу в «наркокартель государственного масштаба». В обвинении фигурируют поставки тысяч тонн кокаина в США при поддержке группировки FARC.