Замена Байдена ударит по позициям Демпартии США

Демократическая партия США решает вопрос о замене действующего главы государства Джо Байдена на другого кандидата на предстоящих президентских выборах. В результате она оказалась между двух огней: оставить теряющего популярность политика, который явно испытывает проблемы со здоровьем в силу возраста, или пойти на серьезный риск и выставить нового человека, под которого придется перестраивать всю кампанию. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Петр Колчин.

Далее — его прямая речь.

Проверка избирателей

Идея смены кандидата от демократов на предстоящих выборах тщательно обсуждается в американских СМИ, а также экспертами, политиками на всех уровнях. Во многом подобная дискуссия стимулируется извне, в том числе и демократами, чтобы посмотреть, насколько возможно еще консолидировать электорат вокруг кандидатуры Байдена и его команды. Сейчас в большей степени упор делается даже не столько на Байдена, сколько на его команду, продолжается демонизация Трампа и его окружения.

Сложный выбор

Руководство демократов выбирает между двумя положениями. Там думают, выдвигать ли кандидата имеющего определенные проблемы со здоровьем, чего уже нельзя утаивать, но который имеет команду и высокий уровень узнаваемости, поэтому вокруг него можно выстраивать кампанию. Или же выдвинуть другого кандидата и за несколько месяцев все перестроить, обеспечить ему узнаваемость и сформировать новую концепцию. Все это может очень серьезно отразиться на положении самой партии и ее рейтингов.

Фото: РИА «Новости»

Новый срок президентства Байдена может начаться с потери контроля демократов над обеими палатами конгресса. Палата представителей уже захвачена республиканцами. Если и сенат окажется нелоялен к демократическому руководству, то между исполнительной и законодательной ветвями США начнется полномасштабная конкуренция с продвижением инициатив, которые противоречат друг другу. При этом сама идея второго срока Байдена несет риски репутации Демократической партии и покажет слабость ее кадрового состава. Невозможность выдвижения новых сильных кандидатов — это показатель общего кризиса политической системы США. Сейчас информационное противостояние достигло своего апогея, когда демократы и республиканцы используют любые возможности для того, чтобы переманить избирателя на свою сторону. Это определенный политический тупик и деградация политической системы.

Внешняя политика без изменений

Одной из важных тем дискуссии является конфликт на Украине. Но в любом случае, кто бы не победил на предстоящих выборах, политика США в отношении украинского конфликта не изменится. Американцы поставили на Украину слишком много и постараются хоть какие-то политические и репутационные дивиденды из него вытащить. Американский журнал Newsweek ранее сообщил, что вице-президент США Камала Харрис возглавила рейтинг вероятных кандидатов от Демократической партии, обойдя Байдена. Но для ее выдвижения необходимо согласие лидера страны, который пока его не дал. Члены Демократической партии США перенесли онлайн-голосование по утверждению кандидатуры на президентские выборы на начало августа. Как сообщила газета The New York Times однопартийцев убедили лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.