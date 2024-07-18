Назван главный претендент для замены Байдена в предвыборной гонке

Вице-президент США Камала Харрис возглавила список потенциальных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. Об этом со ссылкой на данные букмекеров сообщил журнал Newsweek .

Журналисты напомнили, что окончательного кандидата члены Демократической партии выберут на съезде в Иллинойсе, который пройдет с 19 по 22 августа.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что предвыборный штаб Байдена провел опрос среди избирателей о Харрис в качестве кандидата на предстоящих выборах. О причинах опроса источники не уточнили. Но, по мнению журналистов, хорошие показатели вице-президента могут убедить Байдена снять свою кандидатуру.

При этом число сторонников, которые считают, что Байдену не стоит баллотироваться снова, выросло. В последние дни они ищут новые способы убедить главу государства сняться с выборов и пересмотреть свои планы.

Демократы разочаровались в Байдене после его провальных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. Действующий президент не договаривал предложения и терял нить своего выступления.

Новый виток опасений возник после его интервью Black Entertainment Television. Кроме того, что Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его «чернокожим мужчиной», он также сделал заявление о своем здоровье.

«Если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у меня есть проблемы, то я бы пересмотрел свое решение о выдвижении на второй срок», — признался президент.

Спустя несколько часов Белый дом объявил, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус и уходит на изоляцию.