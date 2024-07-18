Назван главный претендент для замены Байдена в предвыборной гонке
Камала Харрис стала лидером списка кандидатов для смены Байдена на выборах
Вице-президент США Камала Харрис возглавила список потенциальных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. Об этом со ссылкой на данные букмекеров сообщил журнал Newsweek.
Журналисты напомнили, что окончательного кандидата члены Демократической партии выберут на съезде в Иллинойсе, который пройдет с 19 по 22 августа.
Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что предвыборный штаб Байдена провел опрос среди избирателей о Харрис в качестве кандидата на предстоящих выборах. О причинах опроса источники не уточнили. Но, по мнению журналистов, хорошие показатели вице-президента могут убедить Байдена снять свою кандидатуру.
При этом число сторонников, которые считают, что Байдену не стоит баллотироваться снова, выросло. В последние дни они ищут новые способы убедить главу государства сняться с выборов и пересмотреть свои планы.
Демократы разочаровались в Байдене после его провальных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. Действующий президент не договаривал предложения и терял нить своего выступления.
Новый виток опасений возник после его интервью Black Entertainment Television. Кроме того, что Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его «чернокожим мужчиной», он также сделал заявление о своем здоровье.
«Если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у меня есть проблемы, то я бы пересмотрел свое решение о выдвижении на второй срок», — признался президент.
Спустя несколько часов Белый дом объявил, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус и уходит на изоляцию.