Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена

В Демократической партии США приняли решение перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа. Об этом сообщило
New York Times.
«Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры», — отметили в сообщении.
Байден разочаровал демократов после своего провала на дебатах с Дональдом Трампом. Действующий лидер страны не договаривал предложения и терял нить своего выступления. После этого предвыборный штаб Байдена провел опрос среди избирателей
о вице-президенте США Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих выборах.
Накануне Белый дом объявил, что
у президента США Джо Байдена коронавирус и он уходит на изоляцию. Члены Демократической партии выберут окончательного кандидата на съезде в Иллинойсе, который пройдет с 19 по 22 августа.
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