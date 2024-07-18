Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена

В Демократической партии США приняли решение перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа. Об этом сообщило New York Times.

«Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры», — отметили в сообщении.

Байден разочаровал демократов после своего провала на дебатах с Дональдом Трампом. Действующий лидер страны не договаривал предложения и терял нить своего выступления. После этого предвыборный штаб Байдена провел опрос среди избирателей о вице-президенте США Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Накануне Белый дом объявил, что у президента США Джо Байдена коронавирус и он уходит на изоляцию. Члены Демократической партии выберут окончательного кандидата на съезде в Иллинойсе, который пройдет с 19 по 22 августа.