Пингвины под санкциями. Трамп обложил пошлинами безлюдные острова

Необитаемые остров Херд и острова Макдональд теперь тоже будут платить пошлины США. Такое решение принял американский лидер Дональд Трамп, территории внесли в список, который опубликовал Белый дом в Х .

Острова относятся к внешней территории Австралии. Два крупнейших из них — Херд и Макдональд, вокруг также разбросано множество небольших отдаленных рифов.

Речь идет об одних из самых отдаленных участках суши на Земле. Здесь нет ни портов, ни гаваней, ни людей. Зато на островах обитают огромные популяции пингвинов и морских птиц. Как они будут платить пошлины, Белый дом не уточнил.

Ранее Трамп объявил, что вводит «взаимные пошлины» для стран по всему миру. Для Китая они составят 34%. Евросоюз будет платить 20%-ные пошлины, России в списке нет.