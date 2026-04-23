Захват Луны по плану США. Почему Россия и Китай отказались подписать «Соглашения Артемиды» Цуканов: Луна — достояние человечества, но американцы хотят загрести все себе

В 2020 году НАСА впервые обнародовало текст «Соглашений Артемиды» — программы по освоению Луны. За шесть лет к ней присоединились 62 страны, включая США, Великобританию, Японию и Францию. Почему Россия и Китай отказались подписать документ и какие положения соглашения противоречат международному космическому праву, разобрался 360.ru.

Что такое «Соглашения Артемиды» «Соглашения Артемиды» разработали НАСА и Госдепартамент США. Документ назвали в честь американской программы по исследованию и освоению Луны Artemis («Артемида»). Соглашения представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Целью заявлена выработка универсальных правил, гарантирующих, что миссии в рамках программы «Артемида» будут проводиться в соответствии с международным правом. До разработки американцами «Соглашений Артемиды» международное сообщество опиралось в исследовании и использовании космического пространства на пять ключевых конвенций, принятых в период с 1967 по 1979 год. В их числе –договор по космосу, соглашение о спасении космонавтов, конвенции об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, регистрации запускаемых в космос объектов, а также о деятельности на Луне и других небесных телах.

Продвигаемое американцами соглашение позиционировалось как документ, регулирующий принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных местах. Большая часть статей отсылала к уже имеющимся нормам космического права, но были и нововведения.

Речь идет о положениях, касающихся добычи ресурсов и деконфликтации деятельности в космосе, которые можно определить как американоцентричные. Кроме того, документ фактически приняли узким кругом, обойдя Генассамблею ООН. Популяризатор космонавтики, руководитель Союза «Советский космос» Максим Цуканов в беседе с «ВФокусе Mail» объяснил, почему «Соглашения Артемиды» противоречат международному космическому законодательству. В них говорится, что все, что находится за пределами Земли, является наследием человечества, но США желают узаконить для себя добычу ресурсов. «По закону 1967 года вся территория Луны является общим достоянием человечества. Если будут какие-то территории огорожены, получится, что это уже собственность той страны, которая их огородила. Россия и Китай стараются придерживаться буквы международного права, а американцы, грубо говоря, хотят все себе загрести», — отметил Цуканов.

Почему «Соглашения Артемиды» вызвали вопросы Мировое сообщество ранее уже разрабатывало международные механизмы, регулирующие отношения стран, например, в Антарктиде и околоземном пространстве. Но, когда появились планы по освоению Луны и использованию ее ресурсов, со стороны США возникли претензии. Как пояснил 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, американцы предлагают другой подход. «Вот если вы забили колышек где-то, то и окрестности ваши. Но это не то, что понравится остальным участникам», — сказал он. Кроме того, над этим вопросом уже много лет работают соответствующие юридические группы, в том числе российские. Они стремятся разработать правила и законы, приемлемые для всех участников.

Эйсмонт напомнил, что не все участники соглашения обладают технологическими возможностями для разработки лунных ресурсов. Помимо этого, само понятие участия должно быть четко определено. «Сейчас это серьезная юридическая проблема, и в рамках силовых каких-то подходов вряд ли ее удастся решить. Но то, что ее решить удастся, можно судить по прецеденту с околоземным космическим пространством», — подчеркнул он. По его словам, придется уточнить многие параметры при конкретизации правил. Необходимо будет договариваться, каким образом работать в тех же радиодиапазонах, если придется пролетать мимо участков, где будут работать участники других миссий.

Почему Россия и Китай не присоединились к «Соглашениям Артемиды» Россия, Китай и еще ряд стран отказались подписать «Соглашения Артемиды». Судя по положениям документа, вероятно, причина в так называемых зонах безопасности и добыче полезных ресурсов, которые фактически начнут контролировать США, в том числе и через экспансию частных компаний. В этом вопросе им пригодится основатель SpaceX Илон Маск. Государства не смогут претендовать на Луну и астероиды, а частникам никто не запретит летать и присваивать ресурсы. Эйсмонт в разговоре с 360.ru сравнил сложившуюся ситуацию с проектом «Артемида» с началом работы советской орбитальной станции МИР, на базе которой позднее построили МКС. Американцы тогда присоединились только после того, как конгрессмены проголосовали «за», приняв решение большинством всего в один голос. Сейчас США и Россия неплохо сотрудничают на МКС. В едущий научный сотрудник Института космических исследований РАН выразил уверенность, что в конечном итоге Россия все же станет участником соглашения. «Дело в том, что от такого сотрудничества выиграют все участники, а не в том, что кто-то обладает более высоким уровнем технологий. С другой стороны, потери из-за несогласованных действий могут быть очень серьезными», — сказал он. По его словам, должно быть заключено полноценное международное соглашение. В противном случае неприятностей не избежать.

Цуканов придерживается иного мнения. Он напомнил, что согласно договору о космосе 1967 года, который очень не нравится США, космос является всеобщим достоянием и не может принадлежать ни одной стране.

Так называемый клуб «Артемиды» — это попытка перечеркнуть основополагающий закон о космосе, принятый в ООН. <…> "Соглашения Артемиды" направлены на то, чтобы перечеркнуть старые законы, которые были приняты в ООН, и легитимировать себя как нового владельца космических ресурсов Максим Цуканов Руководитель Союза «Советский космос»

Цуканов добавил, что подписавшие документ страны - не более чем массовка. Соглашение принято исключительно в интересах США, а не человечества. Это подтверждают и их планы по огораживанию территории. «Мы знаем, что на Луне не так много территорий, где есть вода. И это самые лучшие места для того, чтобы человечество могло там построить космические базы. Если американцы огородят большинство этой территории, то доставка на Луну воды будет очень дорогим мероприятием и осложнят работу космической базы», — подытожил популяризатор космонавтики.