NASA объявило о планах постройки постоянной базы на Луне

Американское космическое агентство отказалось от постройки орбитальной станции Gateway в пользу постоянной базы на Луне. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Проект Gateway сталкивался со значительными сложностями, сообщала Счетная палата США. Теперь NASA приостанавливает работы на орбите, чтобы переключиться на инфраструктуру для устойчивого пребывания на Луне.

Работу планируют вести в три этапа: сначала доставят транспорт и базовую энергетическую инфраструктуру, затем создадут обитаемую среду с привлечением иностранных партнеров.

На заключительном этапе NASA планирует перейти от экспедиций к постоянной работе базы с жилыми комплексами и транспортной системой.

В феврале американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск призвал человечество к полноценному освоению Луны.