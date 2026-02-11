Маск объяснил принцип работы лунного города

Маск: будущий город на Луне будет работать на солнечной энергии

Будущий город на Луне будет функционировать благодаря солнечной энергии. Об этом в социальной сети X рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Атомные реакторы не нужны, только батареи и солнечная энергия», — написал он.

В понедельник Маск заявил, что SpaceX в ближайшие десятилетия построит города на Луне и Марсе, сконцентрировав внимание сначала на спутнике Земли.

Он уточнил, что SpaceX сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, так как это возможно в горизонте 10 лет.

При этом компания не отказывается от строительства на Марсе и может начать работу над этим в ближайшие пять-семь лет.

Ранее основатель SpaceX объяснял, что компанию изначально создавали ради звездных путешествий и встречи с инопланетянами. Он пообещал, что однажды они станут научным фактом, а не фантастикой.