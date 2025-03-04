Загадочные намеки Трампа. Что он собирается объявить конгрессу 4 марта?

Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень важное заявление», которое он сделает 4 марта во время выступления в конгрессе. В Сети появилось множество предположений, что же скажет американцам глава Белого дома. Самые очевидные — заморозка поставок вооружения на Украину и вывод американских войск из Европы. О чем на самом деле объявить Трамп — в материале 360.ru.

Заморозке быть? Выступление Трампа запланировано на 21:00 по восточному времени (05:00 5 марта по московскому времени). В анонсе американский лидер не привел деталей «грандиозного вечера», чем породил множество слухов и предположений. В беседе с 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ, политолог Максим Чирков пояснил, что несмотря на поддержку большинства, Трамп должен заявить о каких-то реальных достижениях, чтобы эту популярность не потерять. «В принципе может речь идти если не о заморозке, то о сокращении помощи Украине, в первую очередь военной, потому что абсолютно очевидно, что президент Соединенных Штатов настроен на заключение мирной сделки», — отметил политолог. Если раньше в намерениях Трампа были какие-то сомнения, то сейчас они рассеялись, считает Чирков. Особенно после скандала в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам политолога, Трамп понимает, что военная помощь Украине не способствует урегулированию конфликта.

Фото: Jim LoScalzo/POOL / www.globallookpress.com

Заключение мирного соглашения с Украиной возможно только при условии полного изменения киевского режима, считает президент АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник ООН Юрий Самонкин. «Если говорить о мирных инициативах и переговорах, то при условии того, что киевский режим будет полностью изменен, что будут проведены президентские выборы что и во главе угла встанет нормальное адекватное правительство. <…>. Только так мы заинтересованы на условиях России это все дипломатически реализовать», — высказался эксперт. Самонкин отметил, что отношения России и США возобновятся, но это произойдет не сразу. Американские избиратели проголосовали за республиканцев и тем самым поддержали формат исключительно мирных переговоров, а не третьей мировой войны, куда демократы «скатывали западное сообщество». «Дипломатия начинает потихонечку работать, потому что при президенте США Джо Байдене там было абсолютно неадекватное поведение», — добавил Самонкин. Он заявил, что Трамп сейчас вряд ли попытается «демонизировать» Россию, в этом году открылись уникальные возможности наладить дипломатические контакты, которые были закрыты долгое время.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Продуманная стратегия бизнесмена Трампа «Судя по публикациям, которые появляются в последнее время, можно судить об очень длительной и довольно продуманной стратегии, которая есть у Трампа по отношению к России. И есть такое ощущение, что эта стратегия существует довольно давно», — рассказал в беседе с 360.ru эксперт информационных стратегий, ментор, политический консультант Марк Непша. Эксперт заявил, что Трамп планировал нормализовать отношения с Россией еще во времена своего первого президентского срока. В качестве доказательства он привел «душевные и содержательные» коммуникации между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Непша отметил, что Трамп будет строить прагматичные отношения с Россией. Конфликт между Россией и Украиной с точки зрения американского лидера — это трата времени, которая занимает много часов переговоров с разными акторами, с которыми ему «не всегда хочется общаться».

Всегда важно помнить, что Трамп большой бизнесмен, и для него принципиально ключевым остается приверженность результату. Марк Непша политический консультант

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Собеседник 360.ru отметил, что Трамп заинтересован в первую очередь в улучшении качества жизни в Америке, улучшении экономики США. «Для того, чтобы это произошло, ей нужны не прикрытые тылы, а ей нужно прекратить разбазариваться. А Украина сейчас ровно об этом. Поэтому такая смена парадигмы, которая многих в мире пугает, на самом деле она не пророссийская, она проамериканская с точки зрения траты внутренних ресурсов», — пояснил эксперт. Нынешняя политика Трампа не означает, что он «полюбил» Россию или что поддерживает РФ в военном конфликте, американский лидер — только за американцев в вопросе глобальной потенциальной мировой катастрофической рецессии, подчеркнул политконсультант.

Это первое и единственное, что их интересует по-настоящему. Все остальное — это пыль в глаза и громкие-громкие заявления и слова. На самом деле, все вокруг для того, чтобы удержать мировую экономику, а в первую очередь американскую экономику, на плаву. Марк Непша политический консультант

В интервью американским СМИ Трамп заявил, что несмотря на разногласия с украинским лидером, сделка по редкоземельным минералам «не мертва». Он пообещал, что расскажет об этом в конгрессе.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

О каких «украинских землях» говорил Трамп? Больше всего интерес вызвало высказывание Трампа, что он единственный президент, «который не отдал украинской земли путинской России». Политолог Максим Чирков отметил, что это «очень простое заявление». Он считает, что конфликт на Украине начался из-за того, что между странами не было диалога. Нахождение общих точек дипломатического, экономического и любого другого общения приведет к тому, что для России актуальность обеспечения собственной безопасности уйдет на второй план и фактически можно будет выполнить цели специальной военной операции без боевых действий. «Если будет полноценное урегулирование, если будет произведена демилитаризация Украины, если будут соблюдаться условия по нерасширению НАТО и по сокращению присутствия НАТО в Европе, потому что нынешнее присутствие Россию не устраивает, если будут соблюдены условия, в которых заинтересована Россия, то и причин дальнейших по эскалации конфликта на Украине, их не будет», — пояснил Чирков. Если убрать причины конфликта, то он будет иметь «тенденцию к стиханию», следовательно, территориальных изменений для Украины будет меньше, заявил эксперт. Юрий Самонкин выразил уверенность, что те земли, которые были освобождены в рамках СВО, они останутся за Россией на основании референдумов 2022 года.