В бурном политическом океане Вашингтона, где карьеры строятся и рушатся в одночасье, лишь единицы обретают подлинное, долговечное влияние. Одной из таких фигур во втором президентском сроке Дональда Трампа стал человек со сложной биографией и железной волей — юрист Борис Эпштейн. Рожденный в Москве и выросший в США, он прошел путь от однокурсника сына президента до одного из самых доверенных советников, чья власть простирается за пределы официальных должностей.

Как Эпштейн возглавил армию юристов Трампа История карьеры 43-летнего Эпштейна, подробно описанная журналистом ABC News Джонатаном Карлом в его нашумевшей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», — это классический сюжет об умении оказаться в нужном месте в нужное время. Если в 2016 году Эпштейн был лишь одним из многих сотрудников предвыборного штаба, то настоящим прорывом для него стал тяжелейший период после выборов 2020 года. Когда многие соратники покинули Трампа в его изгнании в Мар-а-Лаго, Борис, напротив, остался и предложил помощь в борьбе за оспаривание итогов голосования. Именно в эти трудные месяцы и родилось безграничное доверие к нему со стороны Трампа. Карл описывает Эпштейна как человека с громоподобным голосом, неизменно одетого в костюм-тройку и обладающего обманчивой проницательностью.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Он стал тенью 45-го президента Соединенных Штатов: сидел рядом с ним в ночь провальных промежуточных выборов 2022-го, присутствовал при объявлении о третьем выдвижении и сопровождал в залах судов, когда Трамп стал первым в истории экс-президентом, обвиненным в уголовном преступлении. Хотя Эпштейн никогда не был главным защитником ни по одному из громких дел Трампа, ему доверили куда более важную и стратегическую миссию. Он стал архитектором и координатором всей его юридической обороны — тем, кто подбирал и направлял целую армию юристов. Его советы «бить в ответ» идеально совпадали с настроением на тот момент бывшего лидера Соединенных Штатов. Линия, которую провел Эпштейн, только укрепила его политический вес. Скандал с вымогательствами Однако к концу 2024 года теневое влияние юриста обернулось громким скандалом. Несколько членов команды Трампа обвинили его в использовании близости к лидеру для личного обогащения и вымогательстве крупных сумм у кандидатов на должности в администрации. Ярче всего выглядела история с министром финансов Скоттом Бессентом: Борис якобы потребовал у него ежемесячные выплаты в размере 30–40 тысяч долларов, а после призывал инвестировать 10 миллионов долларов в баскетбольную лигу взамен лоббирования его интересов. Сам Эпштейн позже отрицал все обвинения.

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Теневой игрок Несмотря на отсутствие официального поста в Белом доме, влияние Бориса сохранилось и в определенных вопросах стало только глубже. В первые месяцы второго срока Дональда Трампа он консультировал главу Белого дома практически на ежедневной основе. Эпштейна нередко можно было увидеть в свите президента на борту Air Force One. Его новой сферой ответственности стали судебные иски Трампа против СМИ и переговоры с попавшими в немилость юридическими фирмами. Отношение Бориса Эпштейна к России и Украине Своих корней Эпштейн не скрывает: из книги Карла следует, что Борис может запросто в присутствии представителей прессы ответить на телефонный звонок и заговорить по-русски, пояснив, что звонит мама. По информации The Huffington Post, Эпштейн поддерживал весьма тесные связи с деловыми кругами в российской столице, а осенью 2013 года выступал модератором конференции «Инвестируйте в Москву!». В 2024-м газета The New York Times утверждала, что Борис претендовал на роль спецпосланника американского президента по урегулированию украинского кризиса, подчеркивая, что у него есть родственники по обе стороны конфликта. В итоге это направление досталось Стиву Уиткоффу.

Фото: РИА «Новости»

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, Эпштейн неоднократно высказывался о России в положительном ключе. В Telegram-канале политик напомнил о материале CNN от 2017 года, в котором Борис довольно однозначно прокомментировал ситуацию с Крымом. «Прежде всего, Россия не захватывала Крым. Мы могли бы говорить о конфликте между Украиной и Крымом, о продолжающемся конфликте, в котором Россия не осуществляла захват», — говорил тогда приближенный Трампа. Царев также отметил, что Эпштейн позитивно отзывался о российской политике на Ближнем Востоке, которую тогда, 10 лет назад, в США рисовали исключительно черными красками.