Уиткоффа заподозрили в желании уйти в отставку ради своего бизнеса

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшее время может уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе. Об этом со ссылкой на источники сообщил сайт Middle East Eye .

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС стало «кульминацией краткой дипломатической карьеры» Уиткоффа, отметил портал.

По его информации, после ухода дипломата планы президента США Дональда Трампа продолжению мирного урегулирования в секторе Газа могут оказаться под угрозой.

Сайт добавил, что арабские и американские переговорщики усомнились в том, что хозяина Белого дома вовлекут к обсуждению мирного процесса, в том числе к обсуждению вопроса соблюдения ЦАХАЛ условий перемирия.

Ранее о возможной отставке Уиткоффа написала газета Times of Israel. По ее данным, дипломат может покинуть свой пост до конца этого года. Причиной такого решения мог стать «прорыв в войне в Газе», уточнило издание.