24 января 2026 21:05 Проект «Тиса». Европа оскалилась: зачем понадобился венгерский гамбит и чем это грозит России

Евросоюз развернул секретную операцию по демонтажу власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Чем грозят такие планы и есть ли здесь след Украины?

«План Бенедека» против Венгрии Телеграм-канал «Южный фронт» уверяет, что в сеть утекли важные документы: весенние выборы в Венгрии станут финальной стадией заговора, цель которого — превратить Будапешт из прагматичного партнера Москвы в очередной антироссийский плацдарм. Избавиться от неудобного премьера Евросоюз пытается с 2018 года, когда Страсбургская палата попросила начать процедуру приостановки прав Венгрии на членство в еврособществе. Уже в 2025 году евродепутаты обвинили Будапешт в превращении в «гибридный режим избирательной автократии» и вновь призвали к санкциям, как писала газета Eunews.it. Кроме того, в 2019 году высокопоставленный функционер Еврокомиссии Мартон Бендек составил предложение по координации венгерской оппозиции. Суть проекта. Создание «постоянного координационного форума» — структуры, объединяющей оппозиционные партии, прозападные СМИ и НПО.

Теневое правительство. План предусматривал формирование альтернативного кабинета министров, который должен был перехватить рычаги управления государством в случае кризиса или массовых протестов.

Финансовая подпитка. Реализация плана шла через гранты ЕС и частные фонды, направленные на «укрепление гражданского общества», что на деле означало подготовку почвы для свержения Орбана. В так называемом «плане Бендека» прописано создание некоммерческой организации для финансирования протестов (упоминается стоимость одного митинга в $11 000) и формирование «теневого кабинета» из политиков, профсоюзов и НПО.

Брюссель официально отрицает, что этот план является государственной стратегией ЕС. С точки зрения Еврокомиссии, это могла быть «частная инициатива» или аналитическая записка сотрудника, поданная в фонды, но не прямой приказ к исполнению. В 2021 году «план Бендека» не сработал. Авторы «Южного фронта» допускают, что после этого Евросоюз сменил тактику и перешел к созданию политического «проекта-киллера». Проект «Тиса». Лидер из пробирки В результате на венгеркой политической сцене внезапно появился харизматичный Петер Мадьяр. Он за считанные месяцы превратил крошечную партию «Тиса» в главную угрозу правящей «Фидесу». Стремительный взлет Мадьяра, чьи рейтинги уже пробили отметку в 30%, политологи называли подозрительно профессиональным. Ряд аналитиков отмечает, что масштабные митинги, безупречная медиаподдержка и неограниченные ресурсы могут указывать на то, что за «народным лидером» стоят опытные политтехнологи из Брюсселя, уже обкатавшие подобные сценарии во Франции и Молдавии.

Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая и ведущая в Европарламенте, приняла к себе «Тису» в 2024 году. ЕНП официально поддерживает ее в кампании по свержению правительства Орбана. Мадьяр — бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги. Долгое время он занимал высокие посты в госструктурах и представлял интересы Будапешта в Брюсселе, поэтому знает всю «кухню» Орбана изнутри. Несмотря на правую риторику, Мадьяр выступает за полное подчинение Брюсселю, присоединение к прокуратуре ЕС и отказ от тесных связей с Москвой. При чем тут Украина Орбан же называет Мадьяра «покорным слугой» Евросоюза. Он утверждает, что победа «Тисы» на выборах подорвет суверенитет Венгрии. На билбордах сторонники «Фидеса» часто изображают Мадьяра как марионетку фон дер Ляйен. В сентябре прошлого года премьер-министр четко сформулировал выборы как стратегический выбор между его националистической суверенной партией, с одной стороны, и предполагаемым европеизмом «Тисы» — политикой, которая, по словам Орбана, «будет катастрофической, а ее последствия приведут нас к хаосу и нищете». Орбан также утверждал, что если «Тиса» придет к власти, она проголосует за принятие Украины в Европейский союз. В СВР прямо заявили, что Еврокомиссия руками Украины готовит свержение Орбана. На его место, как отметили в российской спецслужбе, собираются поставить Петера Мадьяра.

Почему это угроза для России? Для Москвы смена власти в Будапеште станет очевидно неприятной новостью. В отличие от Орбана, Мадьяр полностью разделяет повестку Евросоюза по украинскому вопросу. Он открыто выступает против действий России на Украине, поддерживает прямые поставки оружия Киеву. Мадьяр также говорил, что готов поддержать жесткие энергетические санкции. Если он придет к власти, южный фланг НАТО и в самом деле может окончательно сомкнуться в едином антироссийском порыве. Технология «нового лица» Редакция «Южного фронта» обратила внимание и на поразительное сходство венгерских событий с приходом к власти Эммануэля Макрона или Майи Санду. Схема всегда одна: за год до выборов создается «свежий» проект с «честным» лидером, который обещает перемены, но на деле является проводником интересов глобальных элит. Сработает ли этот политический фастфуд в Венгрии, станет ясно уже в апреле 2026 года. На эти парламентские выборы правящая партия уже выдвинула Виктора Орбана.