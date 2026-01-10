«Я снова готов». Орбана выдвинули на пост премьера на выборах в 2026 году

Правящая партия Венгрии «Фидес» официально выдвинула Виктора Орбана кандидатом на пост премьер-министра на парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026 года. Такое решение принял 31-й съезд партии, прошедший в Будапеште, сообщил телеканал M1 .

Орбана утвердили единогласно и на безальтернативной основе. Выступая на форуме, он заявил, что готов вновь взять на себя ответственность за руководство правительством.

«После двадцати лет премьерства я снова готов выполнять задачу», — сказал премьер.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Они определят, сохранит ли Орбан пост главы правительства.

Он занимает должность премьер-министра с 2010 года. Вопрос о его дальнейшем пребывании во главе партии «Фидес», как ожидается, будет решаться уже после выборов, по итогам формирования нового состава правительства.

Основным оппонентом правящей коалиции «Фидес» считается оппозиционная партия «Тиса». Ее возглавляет бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.

Орбан известен критической позицией в отношении военной поддержки Украины и ее возможного вступления в Европейский союз. Мадьяр, напротив, выступает за евроинтеграцию Украины.

В декабре Орбан предположил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе. По его мнению, причина не в конфликте на Украине, а в кризисе Западной Европы.