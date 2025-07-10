Баскетболиста Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа, куда он прилетел вместе с невестой. Россиянина держат в изоляторе, условия которого больше напоминают тюрьму, рассказал 360.ru адвокат спортсмена Владимир Саруханов.

Он уточнил, что Касаткин не успел даже пройти паспортный контроль в аэропорту.

Его, можно сказать, забрали у трапа, когда он прилетел в Париж вместе со своей невестой.

Французские правоохранители, подчеркнул Саруханов, задержали спортсмена по требованию США, хотя у них нет ни обвинительного заключения, ни постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

«То есть это просто требование на выдачу, в котором говорится, что он подозревается», — сказал адвокат.

Он добавил, что изолятор «представляет собой классическую тюрьму», и баскетболист находится в блоке с людьми, задержанными за миграционные преступления.

США подозревают спортсмена в том, что он в 2021–2022 году участвовал в хакерских атаках, хотя Касаткин в это время находился на территории России и усердно тренировался.

«Есть статистика, сколько времени он провел на поле и сколько набрал очков. <…> Мы все прекрасно понимаем, что у него не то что не было времени — даже возможности совершить эти преступления», — объяснил адвокат.