Забрали у трапа. Адвокат Касаткина — о задержании баскетболиста в Париже
Адвокат Саруханов: защита Касаткина продолжит требовать его освобождения
Баскетболиста Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа, куда он прилетел вместе с невестой. Россиянина держат в изоляторе, условия которого больше напоминают тюрьму, рассказал 360.ru адвокат спортсмена Владимир Саруханов.
Посадили вместе с мигрантами
Он уточнил, что Касаткин не успел даже пройти паспортный контроль в аэропорту.
Его, можно сказать, забрали у трапа, когда он прилетел в Париж вместе со своей невестой.
Владимир Саруханов
адвокат
Французские правоохранители, подчеркнул Саруханов, задержали спортсмена по требованию США, хотя у них нет ни обвинительного заключения, ни постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
«То есть это просто требование на выдачу, в котором говорится, что он подозревается», — сказал адвокат.
Он добавил, что изолятор «представляет собой классическую тюрьму», и баскетболист находится в блоке с людьми, задержанными за миграционные преступления.
США подозревают спортсмена в том, что он в 2021–2022 году участвовал в хакерских атаках, хотя Касаткин в это время находился на территории России и усердно тренировался.
«Есть статистика, сколько времени он провел на поле и сколько набрал очков. <…> Мы все прекрасно понимаем, что у него не то что не было времени — даже возможности совершить эти преступления», — объяснил адвокат.
Суд отклонил апелляцию
По его словам, спортсмен живет баскетболом и плохо разбирается в компьютерах.
«Наверное, кто-то удаленно воспользовался IP-адресом кампуса либо компьютером, который был у Касаткина в Соединенных Штатах», — предположил юрист.
Сторона защиты направила ходатайство об изменении меры пресечения, но его отклонили.
«Нам было отказано, потому что во всем мире практика: если у тебя нет места жительства и места работы, не открыты счета в банках государства, где ты содержишься, и нет близких родственников, то никто выпускать тебя не будет», — рассказал юрист.
Он добавил, что подаст апелляцию, как только получит на руки необходимые документы. Саруханов также отметил, что дипломаты пока не посещали спортсмена в изоляторе, но не исключил, что они навестят его в ближайшее время.