Сегодня 03:26 Арабская ночь стала кошмаром. Как вечеринки Porta Potty Dubai ломают жизни и психику Сексолог Никитина: вечеринки Porta Potty Dubai возникли из-за пресыщения арабов 0 0 0 Фото: ImageStockArt/face to face/Image Stock Art / www.globallookpress.com Мир

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Контент о секс-вечеринках миллиардеров из Объединенных Арабских Эмиратов с хэштегом Porta Potty Dubai продолжает собирать миллионы просмотров в соцсетях. Девушки активно рассказывают своим подписчикам, как получали огромные деньги за исполнение капризов богатых заказчиков. Но история изнасилованной до полусмерти украинской модели Марии Ковальчук заставила посмотреть на эти вечеринки по-другому. Что скрыто за названием Porta Potty Dubai и кто на нем начал зарабатывать — в материале 360.ru.

Что известно о вечеринках Porta Potty Dubai

В переводе на русский язык выражение Porta Potty означает переносной туалет, поэтому все подобные секс-вечеринки связаны с использованием экскрементов. Первой тренд запустила TikTok-блогер с ником Hocusbogus 2.0 в октябре 2022 года. Видео с ее рассказами до сих пор доступны в Сети.

Девушка рассказала, что узнала о вечеринках в Дубае, когда работала стюардессой. Она обратила внимание, что летящая в бизнес-классе ее ровесница постоянно просила продукты с клетчаткой. На вопрос о том, зачем ей столько еды, пассажирка призналась, что ей платят за то, что она испражняется на миллиардеров.

Фото: SMG/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Мне платят за то, что я „поливаю грязью“ мужчин из Эмиратов, и я должна есть все, что в моих силах, потому что сегодня вечером я отправляюсь на яхту», — заявила она.

По словам блогера, пассажирка призналась, что иногда испражняется на тело клиента, а иногда ей приходится делать это прямо в его рот. Эти ролики стали вирусными и у блогера появились последователи.

Молодые девушки рассказывали, как они участвовали в вечеринках Porta Potty Dubai, откуда уезжали с новыми люксовыми сумками, гаджетами и большим запасом денег. Никаких доказательств своим словам они не приводили, а число подписчиков только росло.

Фото: www.globallookpress.com

Самую большую популярность на продвижении тренда Porta Potty Dubai заработала модель из Ганы Ивонн Нельсон. В своем подкасте на YouTube она дала молодым девушкам советы, как правильно совокупляться с собаками и верблюдами, если этого потребует клиент. После возрождения тренда пользователи TikTok начали выкладывать видео с призывами не смотреть кадры с вечеринок шейхов, говоря о том, как их напугали видеозаписи, сделанные за закрытыми дверями.

Особо отчаянные демонстрируют на телефонах непонятные кадры, утверждая, что это и есть закрытые встречи Porta Potty Dubai.

Фото: Соцсети

Показать реальное видео авторы боятся, чтобы не схватить бан за шок-контент. Если пару лет назад тренд Porta Potty Dubai считался чем-то вроде интернет-мифа, то после истории с моделью Марией Ковальчук эта ситуация изменилась. Возможно, она стала единственной выжившей после встречи с арабскими шейхами.

Темная сторона закрытых вечеринок Porta Potty Dubai

Подобные мероприятия вечеринками называют с большой натяжкой. По сути речь идет об оргиях состоятельных мужчин, чьи желания выполняют молодые девушки за обещания крупных сумм денег. Клиенты могут использовать нанятых эскортниц в качестве «человеческого туалета», выбивать им зубы, полностью сбривать волосы, подвешивать на продетые через кожу крюки, ездить на них верхом, клеймить, заставлять совокупляться с животными и несовершеннолетними родственниками вне зависимости от пола.

Фото: Britta Pedersen/dpa / www.globallookpress.com

Стоимость подобной встречи начинается от 50 тысяч долларов и увеличивается пропорционально жестокости клиента.

Потенциальных исполнительниц организаторы закрытых встреч ищут в социальных сетях и на интернет-платформах, где девушки выкладывают откровенные фото и видео, доступные по подписке, а также проводят онлайн-встречи со своими поклонниками.

Британская модель и тренер Сейнт Муллан в прошлом году выкладывала в своей социальной сети скриншоты переписки с жителем Дубая, который приглашал ее принять участие в вечеринке на своей яхте.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Девушке гарантировали перелет и крупную сумму за «золотой дождь», анальный футфистинг и реализацию других сексуальных фантазий. Муллан объяснила свою публикацию тем, что хочет привлечь внимание к тому, какие фетшиши есть у чрезмерно богатых мужчин. В комментариях несколько женщин заявили, что они получили серьезные травмы на подобных вечеринках Porta Potty Dubai, но раскрывать свои личные данные не хотят. По их словам, те, кто пытался жаловаться, неожиданно умирали, а другие пропадали без вести. Привлечь к ответственности участвующих в вечеринках мужчин невозможно. Все вопросы они решат деньгами и связями.

Что случилось с моделью Марией Ковальчук

Украинскую модель и владелицу страницы на портале OnlyFans Марию Ковальчук нашли едва живую с переломом позвоночника и ранами на теле на обочине дороги в Дубае на минувшей неделе.

Фото: Соцсети

Мария прилетела в Дубай вместе с подругой по приглашению модельного агентства в середине февраля. На своем дне рождения, 9 марта, она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в качестве гостьи на одну из вечеринок в отель. На следующий день она связалась с матерью и пропала.

После госпитализации девушки полиция Дубая объявила, что она упала с высоты на закрытой стройке, куда отправилась в одиночестве. В это сообщение поверили не все. Ряд пользователей соцсетей тут же вспомнили о вечеринках Porta Potty Dubai. По их версии, девушку подвергли серийному изнасилованию, а после решили от нее избавиться, сбросив с высоты. Но она выжила и доползла до дороги. Мать Марии в комментарии украинским журналистам заявила, что разговаривала с промоутером одной из вечеринок и он говорил, что не видел ее дочь. Сама девушка пока находится в тяжелом состоянии и не может говорить после трех операций.

Развлечения для богатых

Подобные дубайские вечеринки были и будут всегда, потому что богатые люди хотят испробовать что-то новое, недоступное другим. Об этом в комментарии 360.ru заявила психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Она пояснила, что Объединенные Арабские Эмираты — богатая страна, где местные жители не знают никакой нужды. Поэтому удовлетворяют свою скуку через реализацию фантазий, которая может выходить за грань. Обычные развлечения им уже не интересны.

«Что касается именно направленности таких вечеринок, то ничего нового в этом нет. В свое время была такая порнозвезда Чиччолина (Анна Илона Шталлер — прим.ред.), которая заседала в парламенте Италии заседала, но при этом снимала видео с экскрементами», — заявила Никитина.

Она отметила, что сексуальные игры с выделениями связаны прежде всего с нарушениями во время анальной фазы развития человека. Это стадия психосексуального развития по Зигмунду Фрейду, которая охватывает возраст от одного года до трех лет.

Если человек прошел эту фазу с проблемой, то он на ней застревает. Его интересует именно эта сторона сексуальной жизни, связанная с анальным сексом и экскрементами. <…> Для общества этот человек не опасен, он не пойдет, никого не убьет, а как он развлекается — это его личное дело. Лариса Никитина Психотерапевт и сексолог

По ее словам, здесь больше вопрос к девушкам, которые за деньги готовы идти на реализацию подобных желаний. Если они при этом получают удовольствие от публичных унижений и принуждений, то здесь речь идет уже о серьезных перверсиях и отклонениях.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com

«Поставить диагноз и начать их лечить в обязательном порядке невозможно. Секс — личное дело, если не выходит за рамки общепринятого и в него не вовлекаются дети и подростки. То, что делают двое или несколько человек за закрытыми дверями, касается только их», — добавила собеседница 360.ru.

Никитина не исключила, что некоторые девушки соглашаются на подобные эксперименты исключительно ради денег. Это могут быть как издержки воспитания, когда родители ставят в пример более богатую подругу, так и семейно-родовая травма.

Когда у девушки в роду женщины убили или что-то сделали с одним из мужчин, то эта подсознательная вина передается из поколения в поколение. Таким способом женщины, можно сказать, отрабатывают свою карму, соглашаясь на выполнение желаний мужчин. На уровне души они считают, что действуют правильно, но с самооценкой у таких женщин не все в порядке. Лариса Никитина Психотерапевт и сексолог

Она заключила, что каждую историю участниц вечеринок Porta Potty Dubai нужно рассматривать по отдельности. Если девушку выкрали и принудили работать, то это один случай, но если у нее «в глазах одни доллары» — то это абсолютно другая история.