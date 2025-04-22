Выборы преемника папы римского. Кто сменит Франциска и что изменится для России

В Ватикане после смерти папы римского Франциска соберут конклав, на котором кардиналы выберут его преемника. Явный лидер сейчас отсутствует, но есть несколько ключевых фигур. О том, кто же станет преемником понтифика и какой будет его политическая позиция, ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал политический психолог и политсоветник Сергей Маркелов.

Кто может стать преемником Франциска По его словам, если не вдаваться в микродетали внутрикатолического расклад» с его интригами, то россиянам следует знать, что выбирать следующего понтифика будут между представителями традиционалистов и прогрессистов. Маркелов пояснил, что традиционалисты хотят «законсервировать католическую церковь», сделать ее закрытой. Прогрессисты, в числе которых был и покойный понтифик Франциск, желают сделать ее открытой.

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Если говорить и ключевой пятерке кандидатур среди кардиналов на пост папы римского, то среди них нет ни одного традиционалиста. «Самый вероятный боец, который будет бороться за это — госсекретарь Ватикана, который был в первые дни вместе с папой Франциском, пришел на эту должность. Это, как его называют, Петр Оринский или Пьетро Паролин. Он, конечно, наиболее подходит и по возрасту, и по статусу», — подчеркнул Маркелов. Он напомнил, что Паролин выступает за развитие католической церкви и является абсолютным последователем идеологии Франциска. Аналогичной позиции придерживаются еще четверо вероятных претендента на католический трон, в частности, филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле и архиепископ Болоньи Матео Дзуппи.

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Собеседник 360.ru добавил, что удивится, если выберут традиционалиста. Ведь именно папа римский Франциск увеличил количество кардиналов с 120 до 200 по всему миру за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Что изменится для России после смерти папы римского Если говорить об отношении к России и позиции Ватикана к российско-украинскому конфликту, то покойный понтифик уже его показал и своими тремя встречами с президентом РФ Владимиром Путиным, и обращением к русскому народу, и выражением несогласия с позицией Украины, за что «Запад его тайно и явно презирал».

Моя позиция, делаю вперед, анонсирую. Выберут прогрессиста, кого-то из первой пятерки, и этот прогрессист, естественно, выступит за позицию католической церкви и продолжающую позицию Франциска. Россия имеет право на свою правду. Россия имеет право на свою веру. Россия имеет право добиваться своей независимости теми способами, которые она выбрала. Украина должна понять эту позицию. Сергей Маркелов Политический психолог, политсоветник

Маркелов отметил, что преемника понтифика изберут где-то в начале мая. Вероятно, как раз перед Днем Победы в России.

«Я думаю, что и этот человек тоже будет находиться в оппозиции, если назовем так, политическому западному миру», — резюмировал собеседник 360.ru.