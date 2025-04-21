Не просто духовная фигура, а крупный политик. Кто станет следующим папой римским?

После смерти папы римского Франциска пост понтифика освободился, а при назначении нового главы Ватикана возможны неожиданности. Об этом 360.ru заявил историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин.

По его словам, понтифик был влиятельной фигурой, создавал приюты и говорил о помощи бедным.

«На его смерть откликнутся многие люди, получившие от него поддержку, и состоятельные фигуры, которые проектировали новый дивный мир посткапиталистического общества. Поэтому это уход не просто духовной фигуры, а крупного политика», — сказал Сапелкин.

Историк отметил, что на данный момент сложно говорить, будет ли новым понтификом человек, равный Франциску по влиянию. Сапелкин напомнил, что, когда папа римский находился на лечении, возникали сведения о новых кандидатах на его пост.

Пока, по словам собеседника 360.ru, следует просто ждать, когда над Ватиканом поднимется белый дым, свидетельствующий о выборе нового папы.

«Решение о новом папе примут серьезные глобальные круги, потому что никто не ожидал, что после отставки папы Бенедикта им станет Франциск, который был иезуитом. Могут быть неожиданности, папой становится человек из католического мира, а католики есть по всему миру», — добавил религиовед.

Папа римский скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. В воскресенье Франциск в последний раз появился на публике, обратившись с традиционным посланием в честь Пасхи.