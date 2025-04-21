Священник Погодин: выборы папы римского проводятся специальным собранием кардиналов

Отец Погодин объяснил, что выборы главы католического мира проводятся специальным собранием кардиналов, называемым конклавом. Время, необходимое для подготовки и созыва кардиналов со всего мира, заранее определить невозможно.

Затем выбираются кандидаты, и начинается процедура голосования. Отец Погодин напомнил традиционную символику результатов выборов: черный дым сигнализирует, что первый тур завершился без победителя, а белый дым означает успешное завершение выборов и объявление имени избранного Понтифика.

Завершается церемония официальным провозглашением выбранного кандидата старшим кардиналом.

Ранее сообщалось, что 88-летний Папа Римский Франциск ушел из жизни.