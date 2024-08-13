13 августа 2024 00:27 Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии? Политолог Самонкин: напоминания Вучичу о Милошевиче останутся угрозами Запада 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Противостояние действующих властей Сербии и сторонников оппозиции вышло на новый уровень. На этот раз протестные акции начались из-за добычи лития для нужд Евросоюза. По данным МВД, на улицы Белграда вышли до 27 тысяч человек, выступившие против работ по добыче металла. Мирная акция переросла в беспорядки. В итоге власти Сербии обвинили оппозицию в организации «цветной революции» при поддержке стран Запада и подготовке главе государства Александру Вучичу судьбы бывшего лидера Югославии Слободана Милошевича. В истории разобрался 360.ru.

Политическая битва за металл

Акции протеста в Сербии против разработки австралийско-британской компанией Rio Tinto Group крупнейшего в Европе месторождения лития около реки Ядар начались еще в середине июля. Тогда президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве в сфере стратегического сырья.

По оценке сербского Минфина, ежегодный доход экономики мог составить до 12 миллиардов евро, а также покрыть 90% потребностей ЕС в литии, необходимом для производства аккумуляторов для электромобилей. Металл сравнили с норвежской нефтью, которая обеспечила благосостояние скандинавского королевства.

Фото: Соцсети

После серии акций в различных городах Сербии прошедшей в минувшую субботу, 10 августа, марш противников добычи лития в Белграде стал основным. Участники прошли по улицам столицы с призывом не превращать страну в «сырьевую колонию» и требованием принять закон о долговременном запрете добычи лития в Сербии.

Фото: Соцсети

После завершения акции организаторы призвали участников не расходиться, а заблокировать работу железнодорожных станций Прокоп и Новый Белград, а также автомобильную трассу Будапешт — Салоники, проходящую через город.

Полиция деблокировала вокзалы только на следующий день. Некоторых участников арестовали. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что оппозиция организовала беспорядки по сценарию «цветных революций».

Фото: Mup.gov.rs

Вице-премьер страны Александр Вулин в своей оценке прошедших акций высказался еще резче, обвинив в беспорядках страны Запада.

Он пояснил, что они приготовили действующему президенту Сербии Александру Вучичу повторение судьбы бывшего лидера Югославии Слободана Милошевича, умершего после свержения в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа на пятом году заключения.

Фото: РИА «Новости»

«Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу», — заявил Вулин. Он подчеркнул, что в этом же контексте нужно рассматривать прошедшие в Сирии протесты против добычи лития.

О том, что в Сербии готовятся массовые беспорядки с целью государственного переворота, президент Александр Вучич объявил еще за несколько дней. Он уточнил, что получил эту информацию от Министерства иностранных дел России. Глава государства добавил, что все подобные попытки его противников прийти к власти останутся безуспешными, потому что Сербия продолжит свое развитие без оглядки на какие-либо силы.

Неподдающаяся давлению Сербия

Роль западных стран в поддержке протестов в Сербии не особо велика. Максимум, что сейчас могут сделать Евросоюз и США — это организовать провокации против действующих властей. Для организации настоящей революции необходимы большие ресурсы и финансовые вливания. Об этом 360.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что такие провокации страны Запада устраивают Сербии уже более 10 лет, но пока ощутимого результата это не принесло.

Подобные технологии с поддержкой оппозиции сейчас не особо срабатывают. Мы это увидели на примере Грузии, где приняли закон об иностранных агентах. Все пошло не по сценарию, и попытка отсоединить республику от сотрудничества с Россией провалилась. Тоже самое с Сербией, настоящие майданы требуют больших ресурсов, которых у тех же США сейчас нет. Юрий Самонкин Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба

Политолог пояснил, что сейчас американцы работают сразу на трех направлениях: поддерживают Украину, следят за противостоянием Израиля с Ираном и Ливаном, а также финансируют фронт в Юго-Восточной Азии, где расширяют присутствие военных группировок в Японии и Южной Корее. «Создать четвертый фронт на Балканах можно, но для этого необходима эффективная пятая колонна внутри Сербии, но ее создание займет не один десяток лет. Кроме того, остро встанет вопрос финансирования и готовность налогоплательщиков смотреть, как их деньги уходят на четвертое противостояние», — пояснил Самонкин.

Также он исключил возможность физической ликвидации Вучича силами спецслужб. Эксперт пояснил, что в XX веке ЦРУ свергали целые режимы, не оставляя следов своих преступлений. Но сейчас есть высокий риск того, что подобная ситуация выйдет наружу.

Остается только давить на непокорную Сербию и пугать ее очередным майданом. Но страна как стояла против доминирования Запада и однополярного мира, так и не поменяла свою позицию. Юрий Самонкин Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба

По мнению Самонкина, заявления об участии Запада в беспорядках стало свидетельством того, что Вучич не намерен идти на поводу у Евросоюза и больше рассматривает другие интеграционные объединения. Но если все же беспорядки в Сербии окажутся угрожающими сменой власти, то Россия может вмешаться в дела своего балканского союзника.

Оправданные опасения Вучича

Президент Сербии Александр Вучич привлек внимание мирового сообщества заявлением об угрозе государственного переворота, поскольку он понимает всю серьезность ситуации. Таким мнением с 360.ru поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Он пояснил, что Запад привык решать свои вопросы силой, особенно, когда оппоненты главы государства не сопоставимы с ним по уровню. «Таких примеров достаточно. В этом плане Запад не перед чем не остановится. Достаточно взглянуть на „арабскую весну“ или Сирию. Поэтому опасения Вучича вполне обоснованы», — заявил Олечненко. По словам собеседника, сербский лидер сделал все правильно, апеллируя к международному сообществу и предупреждая своих политических противников, которых используют в качестве инструмента для смены власти в стране. Тем самым он фактически заручился поддержкой других государств, которые не допустят подобного сценария.