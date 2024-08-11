Около 27 тысяч человек приняли участие в акциях против добычи лития в Сербии

МВД Сербии: в митингах против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

В акциях против добычи лития в субботу в Сербии участвовали до 27 тысяч человек, произошел ряд серьезных нарушений правопорядка. Об этом заявил глава МВД республики Ивица Дачич, его слова привела пресс-служба ведомства.

Вечером в субботу противники добычи лития в Сербии провели шествия по перекрытым центральным улицам Белграда, после чего блокировали работу центрального железнодорожного вокзала и мост на международной трассе Будапешт — Салоники.

«МВД сообщает, что серьезные нарушения закона и общественного порядка произошли после окончания протестной акции на площади Теразие», — заявил Дачич.

В ведомстве добавили, что митинг в центре Белграда прошел мирно, в нем приняли участие порядка 27 тысяч человек. При этом Дачич подчеркнул, что организаторы мероприятия поставили безопасность граждан под угрозу, блокировав международное транспортное сообщение.

Ранее Россия уведомила Сербию о готовящемся в республике государственном перевороте.