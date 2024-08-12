Вулин обвинил Запад в желании уготовить Вучичу участь Милошевича

Запад готовит действующему президенту Сербии Александру Вучичу такую же судьбу, как экс-главе Югославии Слободану Милошевичу. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» вице-премьер страны, бывший глава МВД, Минобороны и Агентства безопасности и информации Александр Вулин.

«Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер отметил, что Вучичу угрожают противники его политики и международные кланы наркоторговцев.

Сам президент Сербии заявлял, что российские спецслужбы уведомили его о готовящихся в стране массовых беспорядках, за которыми стоят западные страны, а конечной целью может стать государственный переворот.