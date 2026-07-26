Второй акт торговой драмы. Зачем Трамп обложил всех пошлинами и как они повлияют на Россию
Аналитик Корнеев: пошлины Трампа приведут к росту цен в США
Что общего между смартфоном в кармане американца, заводом в Европе и текстильной фабрикой в Бангладеш? С 24 июля все они оказались в эпицентре новой торговой схватки, которую начал американский президент Дональд Трамп. США ввели пошлины на импорт товаров из 60 стран мира: почему впервые в список попала Россия, какие на самом деле цели преследует Белый дом и при чем здесь вообще «защита труда»?
Какие пошлины ввел Дональд Трамп
Новые тарифы распределены по двум основным ставкам: базовой в 10% и максимальной в 12,5%. Повышенный затронул свыше 40 американских торговых партнеров, среди которых оказались Китай, Япония, Южная Корея, Европейский союз, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, а также Россия и Казахстан.
Сниженной ставкой Белый дом порадовал 17 государств. В их число, среди прочих, вошли Великобритания, Канада, Мексика, Аргентина, Индонезия, Малайзия и Пакистан.
Под действие новых пошлин не попали критически важные виды сырья, нефть и газ, минеральные ресурсы, минеральные удобрения, отдельные виды продовольствия, а также гражданская авиатехника и комплектующие.
Кроме того, под дополнительные сборы не подпадают товары, которые уже обложены специальными пошлинами в рамках защиты национальной безопасности США по Статье 232, такие как сталь, алюминий, медь и автомобили, а также беспошлинные товары в рамках соглашения USMCA.
При чем здесь защита трудовых прав
Законы США позволяют ограничивать торговлю со странами, которые недостаточно борются с принудительным трудом, или рабством. Трамп воспользовался этой лазейкой и поручил провести расследование офису американского Торгового представителя (USTR).
Здесь просмотрели список стран на карте мира и предложили главе Белого дома ввести пошлины в 12,5% против тех, где вообще нет законов против принудительного труда — в нужной США формулировке.
Остальным же, включая Евросоюз, Мексику и Канаду, USTR предложил выписать по 10% пошлин просто потому, что те якобы «недостаточно жестко» проверяют соблюдение действующих у них запретов. Трамп с такой формулировкой согласился.
Один из высокопоставленных чиновников администрации Белого дома, как передавал телеканал CNN, назвал новые пошлины самой масштабной в истории акцией в защиту трудовых прав — причем не только для США, но и для любой другой страны мира.
Битва двух йокодзун. Атака на Евросоюз
Параллельно Трамп открыл второй фронт против Евросоюза. Поводом для злости американского лидера стало очередное решение Европейской комиссии о штрафе Google в миллиард долларов.
В эмоциональном сообщении на платформе Truth Social Трамп заявил, что Евросоюз превратил штрафы американским технологическим гигантам в регулярный источник пополнения собственного бюджета.
По оценке американского лидера, до этого Брюссель штрафовал Apple и Amazon на 15 миллиардов и 2,5 миллиарда долларов соответственно. Суммарные штрафы Google в Евросоюзе, уверил Трамп, превысили 18 миллиардов долларов.
В общей сложности штрафная нагрузка на эти и другие американские компании составила 38,5 миллиардов долларов. Трамп заявил, что США не позволят делать из себя «копилку» для Евросоюза.
Сама история со штрафами тянется больше года. Европейский закон о цифровых рынках и о цифровых услугах давно раздражает Вашингтон. Брюссель при этом настаивает на праве регулировать собственную экономику.
Мир огрызнулся: реакция на торговый удар
Политики от Канберры до Бразилиа отреагировали на удивление слаженно. Почти все отвергли саму логику обвинений в попустительстве принудительному труду.
Жестче всех высказалась Бразилия, получившая максимальную ставку в 12,5%. Здесь заявили, что Вашингтон манипулирует важной темой, чтобы прикрыть отсутствие законных оснований для протекционистской политики.
Бразильцы пригрозили задействовать ответные меры и пообещали обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Австралия просто отвергла обвинения по существу, как «необоснованные».
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас намерена потребовать от США объяснений.
«У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали <…> Поэтому нарушение этой сделки стало неприятным сюрпризом», — заметила Каллас в беседе с Reuters.
Канада, которой достался пониженный тариф в 10%, выбрала куда более сдержанный тон. Министр по торговле с США Доминик Леблан заявил, что решение Вашингтона не стало неожиданностью, Оттава разделяет цель искоренения принудительного труда в цепочках поставок и готова продолжать конструктивный диалог.
Южная Корея, Таиланд и Сингапур заявили о намерении продолжить переговоры с Вашингтоном для минимизации ущерба. Здесь отметили, что односторонние действия США усиливают неопределенность в мировой торговле.
В целом официальные лица большинства стран придерживались одной стратегии: все предпочли сохранить пространство для маневра.
Почему пошлины не навредят России
Россию американские власти внесли в категорию 12,5% пошлин. При этом в прошлогодний список тарифов Дня освобождения Трампа Москву не включили, хотя в него попали даже необитаемые острова рядом с Антарктидой — торговать там можно разве что с пингвинами.
Пресс-секретарь Белого дома тогда объяснила это тем, что действующие санкции и так уже исключили сколько-нибудь значимую торговлю с Москвой. Журналисты CNN тут же подсчитали, что США фактически торгуют с Россией активнее, чем с включенными в тот список Маврикием или Брунеем.
В этот же раз практический «удар» по российско-американской торговле оказался существенно нивелирован разветвленной системой исключений.
Основу американского импорта из России составляют минеральные удобрения, ядерные материалы и драгоценные металлы, в то время как США поставляют в РФ преимущественно вакцины и медицинские товары.
Поскольку ключевые категории российского сырья и удобрений попали в перечень критических товаров, выводящихся из-под действия тарифов во избежание дефицита внутри США, реальный финансовый эффект от пошлин для Москвы выглядит ограниченным.
Пять целей одной пошлины: чего добивается Трамп
Аналитики предположили, что у тарифной политики Трампа есть сразу пять связанных мотивов: сократить торговый дефицит США, возродить внутреннее производство, наказать партнеров за нечестную, по мнению Вашингтона, торговую практику, получить рычаг давления на переговорах и пополнить федеральный бюджет.
Опрошенные CNN экономисты уверены, что главное бремя тарифов при этом ложится на плечи американского бизнеса и простых потребителей. Пошлины повышают цены на товары и комплектующие.
В 2025 году, когда Трамп впервые объявил о масштабных пошлинах, дефицит в американской же торговле промышленными товарами вырос на 63 миллиарда долларов, обрабатывающая промышленность потеряла 89 тысяч рабочих мест.
В первом квартале 2026 года наметился робкий разворот — плюс 11 тысяч рабочих мест. Инвестиции в производственные мощности, по оценкам аналитиков, продолжают падать. Зато казна ощутила эффект почти сразу: таможенные сборы подскочили в 2025 году до 264 миллиардов долларов против 79 миллиардов годом ранее.
Значительную часть этой суммы Верховный суд в США уже постановил вернуть импортерам — действия Трампа признали незаконными. Рядовому американскому домохозяйству, по подсчетам аналитического центра Tax Foundation, вся эта история обходится в 2026 году примерно в 1500 долларов дополнительных расходов.
Чем опасна новая торговая война
Сами по себе июльские пошлины вряд ли моментально поднимут цены на прилавках. Они почти зеркально повторяют ставку, которая действовала последние пять месяцев и только что истекла. Куда тревожнее то, что может произойти позднее: Белый дом инициировал другое расследование по статье 301 — о переизбытке производственных мощностей.
Оно затрагивает уже 16 крупнейших торговых партнеров США, включая Китай, Евросоюз, Японию, Индию и Южную Корею. Пошлины по его итогам способны лечь поверх уже действующих.
Экономист агентства Fitch Ratings Олу Сонола предположил, что если ставки вернутся к пиковым значениям 2025 года, неопределенность резко возрастет, удар по экономическому росту и инфляции станет куда труднее игнорировать.
The Guardian привела мнение аналитиков Стэнфордского института экономической политики — здесь допустили риск развития стагфляции, одновременного роста цен и безработицы.
Это просто бизнес?
Экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA) и политический аналитик Валерий Корнеев в беседе с 360.ru предположил, что подобное противостояние неизбежно приведет к повышению цен в США.
Он также счел, что речь идет об очередном трюке Трампа, который использует новый инструмент для давления на руководства стран — чтобы позднее разменять снижение или отмену пошлин на преференции для компаний, которые важны американскому лидеру.
«Это приглашение к разговору для того, чтобы каким-то образом дать преференции семье Трампа или другим приближенным людям. Мы уже убедились, что во многих странах мира это работает», — высказал свое мнение аналитик.
По версии Валерия Корнеева, тарифы Трамп использует как тактику давления на своих партнеров и соперников. В результате диалога американский лидер понимает, чего может добиться на самом деле.
«Просто прошлые пошлины отменили, они были необоснованны юридически. Теперь их вернули с новым обоснованием. Предыдущие доходы от таких тарифов США пришлось вернуть. Новые появились для очередного витка торговли», — допустил Корнеев.