Сегодня 04:26 Второй акт торговой драмы. Зачем Трамп обложил всех пошлинами и как они повлияют на Россию Аналитик Корнеев: пошлины Трампа приведут к росту цен в США Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Мир

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Что общего между смартфоном в кармане американца, заводом в Европе и текстильной фабрикой в Бангладеш? С 24 июля все они оказались в эпицентре новой торговой схватки, которую начал американский президент Дональд Трамп. США ввели пошлины на импорт товаров из 60 стран мира: почему впервые в список попала Россия, какие на самом деле цели преследует Белый дом и при чем здесь вообще «защита труда»?

Какие пошлины ввел Дональд Трамп Новые тарифы распределены по двум основным ставкам: базовой в 10% и максимальной в 12,5%. Повышенный затронул свыше 40 американских торговых партнеров, среди которых оказались Китай, Япония, Южная Корея, Европейский союз, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, а также Россия и Казахстан. Сниженной ставкой Белый дом порадовал 17 государств. В их число, среди прочих, вошли Великобритания, Канада, Мексика, Аргентина, Индонезия, Малайзия и Пакистан. Под действие новых пошлин не попали критически важные виды сырья, нефть и газ, минеральные ресурсы, минеральные удобрения, отдельные виды продовольствия, а также гражданская авиатехника и комплектующие. Кроме того, под дополнительные сборы не подпадают товары, которые уже обложены специальными пошлинами в рамках защиты национальной безопасности США по Статье 232, такие как сталь, алюминий, медь и автомобили, а также беспошлинные товары в рамках соглашения USMCA.

Фото: РИА «Новости»

При чем здесь защита трудовых прав Законы США позволяют ограничивать торговлю со странами, которые недостаточно борются с принудительным трудом, или рабством. Трамп воспользовался этой лазейкой и поручил провести расследование офису американского Торгового представителя (USTR). Здесь просмотрели список стран на карте мира и предложили главе Белого дома ввести пошлины в 12,5% против тех, где вообще нет законов против принудительного труда — в нужной США формулировке. Остальным же, включая Евросоюз, Мексику и Канаду, USTR предложил выписать по 10% пошлин просто потому, что те якобы «недостаточно жестко» проверяют соблюдение действующих у них запретов. Трамп с такой формулировкой согласился. Один из высокопоставленных чиновников администрации Белого дома, как передавал телеканал CNN, назвал новые пошлины самой масштабной в истории акцией в защиту трудовых прав — причем не только для США, но и для любой другой страны мира.

Фото: РИА «Новости»

Битва двух йокодзун. Атака на Евросоюз Параллельно Трамп открыл второй фронт против Евросоюза. Поводом для злости американского лидера стало очередное решение Европейской комиссии о штрафе Google в миллиард долларов. В эмоциональном сообщении на платформе Truth Social Трамп заявил, что Евросоюз превратил штрафы американским технологическим гигантам в регулярный источник пополнения собственного бюджета. По оценке американского лидера, до этого Брюссель штрафовал Apple и Amazon на 15 миллиардов и 2,5 миллиарда долларов соответственно. Суммарные штрафы Google в Евросоюзе, уверил Трамп, превысили 18 миллиардов долларов. В общей сложности штрафная нагрузка на эти и другие американские компании составила 38,5 миллиардов долларов. Трамп заявил, что США не позволят делать из себя «копилку» для Евросоюза. Сама история со штрафами тянется больше года. Европейский закон о цифровых рынках и о цифровых услугах давно раздражает Вашингтон. Брюссель при этом настаивает на праве регулировать собственную экономику.

Фото: РИА «Новости»

Мир огрызнулся: реакция на торговый удар Политики от Канберры до Бразилиа отреагировали на удивление слаженно. Почти все отвергли саму логику обвинений в попустительстве принудительному труду. Жестче всех высказалась Бразилия, получившая максимальную ставку в 12,5%. Здесь заявили, что Вашингтон манипулирует важной темой, чтобы прикрыть отсутствие законных оснований для протекционистской политики. Бразильцы пригрозили задействовать ответные меры и пообещали обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Австралия просто отвергла обвинения по существу, как «необоснованные». Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас намерена потребовать от США объяснений. «У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали <…> Поэтому нарушение этой сделки стало неприятным сюрпризом», — заметила Каллас в беседе с Reuters. Канада, которой достался пониженный тариф в 10%, выбрала куда более сдержанный тон. Министр по торговле с США Доминик Леблан заявил, что решение Вашингтона не стало неожиданностью, Оттава разделяет цель искоренения принудительного труда в цепочках поставок и готова продолжать конструктивный диалог. Южная Корея, Таиланд и Сингапур заявили о намерении продолжить переговоры с Вашингтоном для минимизации ущерба. Здесь отметили, что односторонние действия США усиливают неопределенность в мировой торговле. В целом официальные лица большинства стран придерживались одной стратегии: все предпочли сохранить пространство для маневра.

Фото: РИА «Новости»

Почему пошлины не навредят России Россию американские власти внесли в категорию 12,5% пошлин. При этом в прошлогодний список тарифов Дня освобождения Трампа Москву не включили, хотя в него попали даже необитаемые острова рядом с Антарктидой — торговать там можно разве что с пингвинами. Пресс-секретарь Белого дома тогда объяснила это тем, что действующие санкции и так уже исключили сколько-нибудь значимую торговлю с Москвой. Журналисты CNN тут же подсчитали, что США фактически торгуют с Россией активнее, чем с включенными в тот список Маврикием или Брунеем. В этот же раз практический «удар» по российско-американской торговле оказался существенно нивелирован разветвленной системой исключений. Основу американского импорта из России составляют минеральные удобрения, ядерные материалы и драгоценные металлы, в то время как США поставляют в РФ преимущественно вакцины и медицинские товары. Поскольку ключевые категории российского сырья и удобрений попали в перечень критических товаров, выводящихся из-под действия тарифов во избежание дефицита внутри США, реальный финансовый эффект от пошлин для Москвы выглядит ограниченным.

Фото: РИА «Новости»

Пять целей одной пошлины: чего добивается Трамп Аналитики предположили, что у тарифной политики Трампа есть сразу пять связанных мотивов: сократить торговый дефицит США, возродить внутреннее производство, наказать партнеров за нечестную, по мнению Вашингтона, торговую практику, получить рычаг давления на переговорах и пополнить федеральный бюджет. Опрошенные CNN экономисты уверены, что главное бремя тарифов при этом ложится на плечи американского бизнеса и простых потребителей. Пошлины повышают цены на товары и комплектующие. В 2025 году, когда Трамп впервые объявил о масштабных пошлинах, дефицит в американской же торговле промышленными товарами вырос на 63 миллиарда долларов, обрабатывающая промышленность потеряла 89 тысяч рабочих мест. В первом квартале 2026 года наметился робкий разворот — плюс 11 тысяч рабочих мест. Инвестиции в производственные мощности, по оценкам аналитиков, продолжают падать. Зато казна ощутила эффект почти сразу: таможенные сборы подскочили в 2025 году до 264 миллиардов долларов против 79 миллиардов годом ранее. Значительную часть этой суммы Верховный суд в США уже постановил вернуть импортерам — действия Трампа признали незаконными. Рядовому американскому домохозяйству, по подсчетам аналитического центра Tax Foundation, вся эта история обходится в 2026 году примерно в 1500 долларов дополнительных расходов.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасна новая торговая война Сами по себе июльские пошлины вряд ли моментально поднимут цены на прилавках. Они почти зеркально повторяют ставку, которая действовала последние пять месяцев и только что истекла. Куда тревожнее то, что может произойти позднее: Белый дом инициировал другое расследование по статье 301 — о переизбытке производственных мощностей. Оно затрагивает уже 16 крупнейших торговых партнеров США, включая Китай, Евросоюз, Японию, Индию и Южную Корею. Пошлины по его итогам способны лечь поверх уже действующих. Экономист агентства Fitch Ratings Олу Сонола предположил, что если ставки вернутся к пиковым значениям 2025 года, неопределенность резко возрастет, удар по экономическому росту и инфляции станет куда труднее игнорировать. The Guardian привела мнение аналитиков Стэнфордского института экономической политики — здесь допустили риск развития стагфляции, одновременного роста цен и безработицы.

Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de / www.globallookpress.com