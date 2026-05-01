Трамп пригрозил Европе новыми крупными пошлинами

Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на европейские автомобили до 25%

США повысят пошлины на автомобили и грузовики, импортируемые из стран Европейского союза, до 25%. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в пятницу, 1 мая 2026 года, политика процитировало агентство Bloomberg .

Этот шаг является частью политики, направленной на защиту американского производства и сокращение торгового дисбаланса. Трамп неоднократно утверждал, что торговые отношения США с Европой являются «несправедливыми». Он называл введение тарифов ответной мерой.

Повышение пошлин на грузовики и автомобили из Евросоюза на 25% начнется со следующей недели. Трамп уверяет, что пошел на такой шаг, так как Европейский союз не соблюдает условия заключенного торгового соглашения. При этом он уточнил, что на европейские автомобили и грузовики, произведенные непосредственно на заводах в США, пошлины распространяться не будут.

Bloomberg пишет, что рынки сосредоточили свое внимание на том, как возможное повышение тарифов повлияет на мировую автомобильную индустрию и торговые потоки.

В среднесрочной перспективе, если новые пошлины будут действительно внедрены, рост торговых издержек способен усилить опасения по поводу корпоративных доходов и замедления мировой торговли.

Дональд Трамп ранее уже вводил различные тарифные ограничения для иностранных товаров, включая автомобили и тяжелые грузовики, с целью защиты внутреннего рынка и сокращения торгового дефицита.

Однако в феврале 2026 года Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными. Теперь американская сторона должна вернуть сборы от таких средств на $159 миллиардов.