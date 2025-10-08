Статус охраны Тихановской понизили в Литве, ее офис закрылся

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, проживающей в Вильнюсе с 2020 года, приостановил работу из-за снижения уровня охраны активистки. Об этом заявил ее советник Денис Кучинский на национальном радио LRT .

По его словам, в бюро пришло уведомление о снижении статуса ее личной охраны 1 октября.

«Мы хотели знать об этом заранее, но такого не произошло. Слишком короткий период времени не позволяет нам приспособиться к перемене, поэтому временно приостанавливаем деятельность», — сказал он.

С начала октября личную охрану Тихановской передали в бюро криминальной полиции, отвечающей за защиту граждан, которые, по оценке властей, могут подвергаться угрозам. Круглосуточная охрана активистки по прежней схеме стоила бюджету Литвы около одного миллиона евро в год.

Ранее стало известно, что белорусского оппозиционера и мужа Светланы Сергея Тихановского выпустили из колонии после переговоров президента страны Александра Лукашенко и спецпосланника главы Белого дома Кита Келлога. Всего правительство освободило 14 человек.