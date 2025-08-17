Вся королевская рать. Европа пошла ва-банк для спасения Зеленского от ультиматума Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский отправится на переговоры в США с группой поддержки из европейских политиков. Свое участие пока официально подтвердила только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но общий список, скорее всего, станет намного больше. До встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп не подпускал европейцев к разрешению украинского вопроса. Почему он изменил свое мнение, кто поедет в Вашингтон и чем это может закончиться, узнал 360.ru.

Европейцы запаковали чемоданы

О приглашении Трампа европейских лидеров принять участие в его переговорах с Зеленским сообщила газета The New York Times без указания конкретных имен гостей. Газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов уточнила, что в число сопровождающих Зеленского войдет президент Финляндии Александр Стубб, хорошо зарекомендовавший себя в общении с Трампом. По словам источников, он станет своеобразным громоотводом, если между американским и украинским лидером снова возникнет угроза перепалки, как это произошло на последней встрече в Белом доме. Также Стубб поможет убедить Трампа включить Европу в дальнейшие переговоры по урегулированию.

Интересно В делегацию сопровождения Зеленского может войти генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у которого сложились тесные отношения с президентом США. Еще одной любимицей Трампа, которой спрогнозировали поездку Вашингтон, стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В делегацию сопровождения Зеленского может войти генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у которого сложились тесные отношения с президентом США. Еще одной любимицей Трампа, которой спрогнозировали поездку Вашингтон, стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как напомнила газета Il Fatto Quotidiano, она была единственным представителем Евросоюза на инаугурации Трампа и он всегда относился к ней с большой симпатией, называя «фантастической женщиной, по-настоящему взорвавшей Европу». По предварительной информации, от «коалиции желающих» в Вашингтон отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Официально это пока не подтвердилось. Окончательное решение лидеры стран Евросоюза примут по итогам видеоконференции. Единственной, кто официально объявил о своем участии во встрече Зеленского и Трампа, стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На своей странице в социальной сети X она объявила, что сегодня украинский лидер прибыл в Брюссель и они вместе примут участие в заседании «коалиции желающих», а в понедельник, 18 августа, отправятся в Вашингтон для встречи с Трампом и другими европейскими лидерами.

Фото: IMAGO/Martin Müller / www.globallookpress.com

Зеленского загонят в ловушку

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сопровождающей его делегации не стоит ждать красной дорожки и аплодисментов, как это было во время приема президента России Владимира Путина на Аляске. Об этом предупредил телеканал Sky News. По данным журналистов, участником переговоров станет вице-президент Джей Ди Вэнс, который своими заявлениями на февральской встрече спровоцировал Зеленского на перепалку, о которой последний точно не забыл.

Интересно Предстоящие переговоры для украинского лидера грозят стать главной ловушкой. Если до саммита на Аляске на позицию Трампа Зеленский смотрел с умеренным оптимизмом, то последующие заявления американского лидера напугали и его, и страны Евросоюза. Предстоящие переговоры для украинского лидера грозят стать главной ловушкой. Если до саммита на Аляске на позицию Трампа Зеленский смотрел с умеренным оптимизмом, то последующие заявления американского лидера напугали и его, и страны Евросоюза.

В ходе переговоров перед встречей с Путиным президент США пообещал не поднимать вопрос территорий и сосредоточиться только на безусловном прекращении огня. Но после окончания саммита объявил, что лучшим выходом станет соглашение об окончательном мире. По данным газеты The New York Times, главным условием станет вывод украинских войск с подконтрольных Киеву республик Донбасса. О своем обещании ввести против России новые санкции с «серьезными последствиями», если сделки по Украине добиться не получится, Трамп больше не упоминал. Поэтому Зеленский оказался в сложном положении: согласиться на предложение американского лидера и стать добровольным участником мирных переговоров или окончательно навлечь на себя гнев Трапа и забыть дорогу в Вашингтон.

Фото: IMAGO/Martin Müller / www.globallookpress.com

Украину ждет язык ультиматума?

Главная цель европейских политиков на встрече с Трампом — усилить позицию Зеленского на переговорах. Если бы он поехал один, то столкнулся бы с жестким ультиматумом: вывод войск с занятых территорий и начало диалога о мире или полное прекращение поддержки со стороны США. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что одним прекращением военной и финансовой помощи Украине американцы не ограничатся.

К этому может добавиться внутреннее давление на Зеленского через антикоррупционный трек и проведение аудитов по тому, как осваивались транши во времена Байдена. Или же просто [США] поддержат украинскую оппозицию, которая все активнее критикует действующую власть. Малек Дудаков

Политолог добавил, что риски для Зеленского от переговоров с Трампом один на один оказались очень высокими, поэтому на помощь пришли представители европейского истеблишмента. «Судя по всему, они будут пытаться как-то все-таки убедить Трампа смягчить свою позицию. скорректировать, поменять после того, как Трамп переговорил с нашим президентом на Аляске», — предположил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По его мнению такая попытка похода ва-банк европейских политиков успехом не увенчается из-за уже сложившихся отношений с президентом США. «Например, с Макроном у Трампа довольно серьезный личный конфликт, с Мерцом отношения довольно ровные и спокойные, но я бы не сказал, что они какие-то положительные. Мелони считается одной из главных союзниц Трампа внутри европейской политики, но уверенности в том, что она заставит его переобутся в воздухе, нет», — заявил Дудаков. Политолог напомнил, что президент Финляндии Александр Стубб пытался наладить отношение с Трампом через свое умение играть в гольф, но тогда к общему знаменателю стороны не пришли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провалила сделку по тарифам, согласившись на крайне невыгодные условия по торговым соглашениям. «Посмотрим, к чему этот визит приведет. Но есть ощущение, что все-таки не удастся европейским ястребам убедить Трампа занять проукраинскую позицию», — подытожил Дудаков.