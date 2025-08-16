«Коалиция желающих» соберется перед встречей Зеленского с Трампом

Главы поддерживающих Украину европейских стран из «коалиции желающих» проведут совещание в формате видеоконференции в ближайшее воскресенье, 17 августа. Об том сообщила газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Встреча начнется в 15:00 (16:00 по московскому времени)

Председателями предстоящего заседания станут президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Темой встречи выбрали обсуждение гарантий безопасности Украины перед визитом лидера страны Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

С объявлением о внеочередном заседании «Коалиции желающих» выступил Макрон. Он заявил, что по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске необходимо обсудить гарантии безопасности Украины.

Источник телеканала CNN сообщил, что эту же тему Трамп поднял в беседе с лидерами ЕС после российско-американского саммита. По словам собеседника журналистов, из предоставления Украине гарантий безопасности исключили НАТО.